COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

男拿「詭異發票」以為是假的！內行一看急喊：店員完蛋了

▲有一名男網友發文，表示自己最近拿到一張「詭異發票」，還以為是假的，怎知貼文一出，就有內行急喊「店員完蛋了」。（示意圖／記者顏真真攝）
▲有一名男網友發文，表示自己最近拿到一張「詭異發票」，還以為是假的，怎知貼文一出，就有內行急喊「店員完蛋了」。（示意圖／記者顏真真攝）

編輯中心/綜合報導

2021-07-17 17:03:15

每當兩個月開獎一次的統一發票號碼出爐時，民眾就會拿出發票來對，看自己是不是中獎的幸運兒；不過，在結帳完拿到發票時，你是否會檢查一下呢？對此，就有一名男網友表示自己拿到一張「詭異發票」，還以為是假的，貼文一出，就有內行網友急喊「店員完蛋了」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名男網友昨（16）日在社群平台《Dcard》上以「這發票好特別」為題發文，表示自己最近拿到一張很「特別」的發票，不過也因為自己第一次拿到，一開始還以為是「假的」，「有人拿過嗎？我拿到的時候真的嚇了一跳，還以為是假發票」。

而從他PO出的照片可以看到，該發票是屬「舊式發票」，但上面寫著的卻是應該由店家存底用的「存根聯」，而非給客人的「收執聯」；不過照片中有兩張發票，只有一張是「存根聯」，後面那張為「收執聯」，因此推測店家可能已經發現並更換了。

▲男網友PO出拿到的「詭異發票」。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲男網友PO出拿到的「詭異發票」。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，掀起熱議，「放錯聯，店家麻煩了」、「原po一定要趕快告知店員，不然真的會很慘…傳統發票真的很忌諱收執跟存根裝錯」、「如果有人中獎，店員就麻煩大了」、「店家應該有發現了，因為原po後面那張新的已經是收執聯了」、「趕快跟店家反應吧，不然店家也麻煩大了」、「第一次知道有分存根聯和收執聯，酷斃，長知識了」。

其中，也釣出不少苦主分享慘痛經歷，「乾GG了，以前打工發票是最不能用錯的事情，真的會被罵死的那種」、「哇真的完蛋，換發票真的要很小心，但這種舊式發票換的過程真的滿複雜，我同事也有出過包，還好沒人中獎，而且還已經開了20幾張才發現」、「之前我們店有工讀生換錯，開出去很多張，國稅局也有來查，那個工讀生下個月就直接被開除了」。

另外，還有內行網友表示，「舊式發票有兩卷分存根聯和收執聯，通常舊式發票收執聯是要給客人，存根聯是店家存底用，如果兩卷放相反的話，非常麻煩，我看店員也差不多完蛋了」。

而根據統一發票使用辦法第三章第7條「統一發票之種類及用途」，二聯式統一發票：專供營業人銷售貨物或勞務與非營業人，並依本法第四章第一節規定計算稅額時使用。第一聯為存根聯，由開立人保存，第二聯為收執聯，交付買受人收執。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

對於這樣「開放式關係」的感情觀，您覺得？

認同，彼此知情同意就好
不認同，三觀衝擊
26.32%73.68%
2021-07-16-2021-07-19

您覺得民眾自行混打此舉是否正確？

不正確，母湯啦～出問題誰賠？
正確，混打疫苗已是國際趨勢
38.81%61.19%
2021-07-16-2021-07-19

中央宣布BNT疫苗應由學生優先施打，你是否認同？

認同
不認同
55.74%44.26%
2021-07-15-2021-07-18

回顧近期，你喝手搖飲、含糖飲料、或吃甜食的頻率有變化嗎？

有改變
沒有改變
43%57%
2021-07-15-2021-07-18
7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

繼續作答
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀