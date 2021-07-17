想請假打疫苗！他「被拗特休」氣炸　內行反讚賺到：划算

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這就讓原PO相當不滿「我就是不想請病假被扣全勤再扣年終！」，老闆老闆要他請特休假的說法也讓他聽了氣炸「特休多就可以被拗假？」，文末更被公司與政府的說法搞糊塗，這才發文求助「所以到底是要請什麼假？是疫苗接種假還是病假？之後再去勞動部申訴？」。
然而許多網友看了原PO的完整經歷後也直呼公司這樣的作法對員工來說「根本賺到」，留言中也有許多網友紛紛解釋「特休比較划算，防疫假『給假不給薪』只是不能扣全勤」、「疫苗假是無支薪的哦！所以有特休其實用特休請比較划算」、「疫苗接種假是不支薪的假，人事還願意給你病假和特休二選一，你們公司很佛心」、「除非你們公司很佛心，疫苗假是有薪假，不然特休和病假比較好啊，特休是有薪假，病假還有半薪，疫苗假是直接無薪欸」。
事實上，根據勞動部說明，勞工前往接種疫苗，為避免接種發生不良反應，自接種日起至次日24時內可以申請不支薪的疫苗接種假，持疫苗接種紀錄卡即可，無需就診或其他證明；雇者不得扣發全勤獎金、解僱或予不利之處分。（編輯：楊智傑）
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