宋少卿「報復性說相聲」！解封亂象酸好酸滿　萬人喊紓壓

全國自5月19日起實施三級警戒管制，近日新增本土個案穩定維持二位數以下，今（17）日更首度降到個位數，不少國人也相當好奇兩個月來的管制是否能順利解封，但也有民眾擔心解封後又爆發「報復性出遊」亂象。「相聲瓦舍」團長馮翊綱與宋少卿日前就透過連線進行「報復性相聲」，除了對話妙語如珠外，還狠狠酸了解封亂象與政治正確一把，不少網友看完也直呼「幽默又紓壓！」。

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知名相聲團體「相聲瓦舍」馮翊綱、宋少卿等相聲大師們，推出因應疫情的

特別節目《三級餿哏》

，巧妙地在相聲內結合時事呼應疫情變化。隨著解封在即，昨日也宣布《三級餿哏》將暫時告一段落並連線進行一場「報復性說相聲」，先是談及解封前民眾們就已經開始搶購知名飯店旅館、風景區的門票，苦笑未來將有「報復性用餐」、「報復性購物」、「報復性喝酒」、「報復性買單」等亂象。

馮翊綱形容這些報復性亂象就是「一反常態」，提醒大家還是得好好維持生活作息，以免在疫情期間反而造成「報復性生病」、「報復性住院」、「報復性吃藥」，最後更來了一段「報復性相聲」，諷刺形容就連相聲也要一反常態的「政治正確」，接連點名陳時中部長、蘇貞昌院長和總統蔡英文是「英明、智慧、聖人」。

▲ 馮翊綱與宋少卿最後也來了一段「報復性相聲」，用幽默苦中作樂。（圖／相聲瓦舍授權）

影片上架後短短一天內就引發網友熱議，不少人紛紛表示認同喊紓壓「謝謝周二五的表演成為我們我們情緒的出口！」、「謝謝兩位老師在疫情期間以詼諧的作品陪伴我們度過每一天」、「疫情中的精神糧食」、「期待解封之後新作品！」、「感恩瓦舍，讚嘆瓦舍。讓我們在疫情期間能有這麼好的娛樂，讓大家逃出沉悶」。（編輯：楊智傑）