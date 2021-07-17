愛莉莎莎「赴美打疫苗」落空！再曝2021賠錢慘況：想撞牆

YouTuber愛莉莎莎今年因萬華疫情失言深陷輿論壓力，之後被父母強制帶回老家，乖乖過起防疫生活，更透露自己正學習霧眉技術，未來可能「徹底轉行」。昨（16）晚更有感而發，分享自己原本要去美國打疫苗卻落空的計畫，坦承今年賠的錢比去年一年賺的還多，反省文章曝光後掀起不少粉絲熱烈回應替她打氣。

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愛莉莎莎日前透露自己正在學習霧眉技術，未來可能考取證照後「徹底轉行」，昨日又在臉書、IG等社群平台寫下反省文，坦承「今年對我來說，是一個不見棺材不掉淚的一年，今年見了好多棺材（比喻）、掉了很多淚」，她先是提到自己本來申請了一本新的護照，興致沖沖的準備去美國打疫苗，但目前只能留在台灣等疫苗。

▲愛莉莎莎貼出實戰練習霧眉的照片。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）

接著也反省表示以前的自己總覺得很完美、很幸運，但今年卻覺得很不幸，發生在身邊的一堆事都不是她想要的，而在這些不幸當中，也察覺自己有很多缺點，更明白了如果不改進，人生中一定還會再遭受更多挫折。

愛莉莎莎也吐露心聲「現在的我很討厭自己，我不夠懂法律，脾氣不夠好，講話太直接，做事太不謹慎，還有不夠謙虛，這些真的讓我在今年吃了超大超大超大的虧」，接著也感嘆光是今年這七個月算下來「我今年賠的錢，可能比我去年一年賺的還多，有時候真的好想撞牆去」。

▲愛莉莎莎承認自己今年賠了比去年賺得還多的金額，希望能好好自我反省改進。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）

但文末她也認真反省，表示相信真的有反省、改進，人生到低谷就會反彈了，「我還是相信人是可以改變的，這些都是我人生的課題，不改變的話人生不會進步，反而會退步」，最後也自我勉勵「希望過了今天不要再見到棺材，也不要再掉淚了」。貼文底下更湧入不少粉絲與好友的留言打氣關心「很喜歡真誠的妳，加油！」、「人生總是有起伏，過了就好囉」、「莎莎加油，你真的是所有youtuber裡抗壓心態最好的一位！」。（編輯：楊智傑）