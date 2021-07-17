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花椰菜心別急著丟掉！媽曝「1撇步」口感秒升級：脆又甜

▲很多人在處理花椰菜時，會將又硬又粗的「花椰菜心」丟掉；不過，就有一名女網友分享「1撇步」，讓花椰菜心口感秒升級，吃起來又甜又脆。（示意圖／取自unsplash）
▲很多人在處理花椰菜時，會將又硬又粗的「花椰菜心」丟掉；不過，就有一名女網友分享「1撇步」，讓花椰菜心口感秒升級，吃起來又甜又脆。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-07-17 21:54:33

花椰菜是不少婆媽常會料理的蔬菜之一，無論是清炒、水煮都相當美味，不過，很多人在處理花椰菜時，會將又硬又粗的「花椰菜心」丟掉；不過，就有一名女網友分享「1撇步」，讓花椰菜心口感秒升級，吃起來又甜又脆。

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該名女網友在臉書社團《家常菜》發文，表示很多人會將花椰菜心切掉，但她反而會將花椰菜心留著，接著「去絲」，再切塊與花椰菜一起下鍋清炒，「有人跟我一樣嗎，這樣很好吃喔」。

▲原PO表示自己會將花椰菜心去絲，再和花椰菜一起清炒。（圖／翻攝自《家常菜》）
▲原PO表示自己會將花椰菜心去絲，再和花椰菜一起清炒。（圖／翻攝自《家常菜》）
貼文一出，掀起熱議，「加點鹽，全部燙一燙，又香又甜，很好吃」、「又脆又甜，很好吃」、「+1，行家的吃法」、「我很喜歡」、「真的很好吃」、「我都是這樣做」、「很好吃脆脆的」、「菜心更營養我愛」、「梗去絲很嫩好吃」、「最愛這個部位」、「我也會這樣做，絕不浪費！」。

另外，還有網友加碼花椰菜心別種吃法，「之前吃過涼拌的，超好吃」、「我都拿來涼拌也很好吃喔」、「以前媽媽都會做涼拌，咬起來喀喀喀」、「切塊的煮排骨湯也好吃」、「拿來做泡菜梗」、「切絲做涼拌」、「＋1 用燙的沾沙拉也很好吃」、「菜心拿來醃，一級棒」、「我今天用來煮蔬菜湯」、「少的話ㄧ起煮，多的話就另外做成涼拌」。（編輯：郭佩蓉）

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