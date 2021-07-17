花椰菜心別急著丟掉！媽曝「1撇步」口感秒升級：脆又甜

花椰菜是不少婆媽常會料理的蔬菜之一，無論是清炒、水煮都相當美味，不過，很多人在處理花椰菜時，會將又硬又粗的「花椰菜心」丟掉；不過，就有一名女網友分享「1撇步」，讓花椰菜心口感秒升級，吃起來又甜又脆。





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該名女網友在臉書社團《家常菜》發文，表示很多人會將花椰菜心切掉，但她反而會將花椰菜心留著，接著「去絲」，再切塊與花椰菜一起下鍋清炒，「有人跟我一樣嗎，這樣很好吃喔」。





▲原PO表示自己會將花椰菜心去絲，再和花椰菜一起清炒。（圖／翻攝自《家常菜》）

另外，還有網友加碼花椰菜心別種吃法，「之前吃過涼拌的，超好吃」、「我都拿來涼拌也很好吃喔」、「以前媽媽都會做涼拌，咬起來喀喀喀」、「切塊的煮排骨湯也好吃」、「拿來做泡菜梗」、「切絲做涼拌」、「＋1 用燙的沾沙拉也很好吃」、「菜心拿來醃，一級棒」、「我今天用來煮蔬菜湯」、「少的話ㄧ起煮，多的話就另外做成涼拌」。（編輯：郭佩蓉）



