薪水「校正回歸」多了1萬！員工愣：哪來的　內行曝真相

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文章曝光後掀起許多網友關注，其中就有知情人解釋這應該是公司所發放的防疫慰勞金，是因為全台受疫情影響增加不少採買人潮，賣場第一線員工的工作量也因此暴增，不同行業也會發放類似津貼、補助等等表示對員工的補償「好好喔是現金，我們是發禮券」、「15000路過，看時數給的」、「壽司店也有兼職的防疫津貼，是按照時數平均去給的，發兩個月」、「之前朋友只是pt也有領到防疫津貼，有夠羨慕」。
不過也有許多網友點出，這些員工因為疫情期間增加的工作量也不容小覷，「現在是補貨補到死的時候，尤其人力不足真的會很想死，我自己有做過，之後我朋友也有做，我看他每天都忙到12、1點才回家，隔天接早班真的是辛苦了」、「這才正常吧！雖然普遍老闆都在壓榨，業務量爆增給加班費的道理，賣場跟快遞現在都超忙」、「疫情剛爆發那段時間，真的看到貨架都空的都無法想像他們要加班到多晚才能把商品再補上去，然後隔天又是新一輪的輪迴」。（編輯：楊智傑）
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