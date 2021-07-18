男冷氣「裝這裡」超狂！一開冷到發抖 眾愣住：長知識了
炎炎夏日，冷氣是民眾不可忽略的重要東西，常開車的民眾，在行車路途也會開啟車上的冷氣，以防車內過於曝曬而悶熱，但你看過將整台冷氣搬到車內的嗎？近日，就有網友分享自己老公的卡車上面竟然有安裝一台分離式冷氣，貼文一出引爆熱議，不少人直呼「大開眼界，長知識了！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-18 10:29:48
一名女網友在抖音（Tik Tok）貼文指出「我只是來後面擦一下冷氣，也未免太冷了吧！」只見貼出的影片，該輛大卡車的後座不僅是一個平躺可供睡覺的床，在副駕駛座後方還有安裝一台分離式冷氣，令人看了大開眼界，原PO也表示「這樣裝吹起來根本就像家裡的冷氣」。
貼文一出，網友紛紛回應「好猛...」、「好厲害，這是怎麼裝上去的」、「駐車冷氣，選我正解」、「這個真的有猛到，好奇怎麼裝上去的」、「夭壽勒，駐車冷氣還裝到分離式喔，很讚喔」、「這個鐵定冷到爆炸啊，車子空間那麼小」、「這冷氣感覺好冷啊」、「以前就想裝了，果然牛啊」。
而《NOWnews》也實際採訪到跑卡車運輸25年的張先生，他看完影片後表示「這就是所謂大卡車的『駐車冷氣』，因為一般長期旅途的大卡車司機會在車上睡覺，如果是使用原車空調，那就必須要發動車子，這樣會耗油並不划算，但這種駐車冷氣可以熄火還能開啟，對於長時間必須在車上休息的卡車司機非常重要，尤其是在夏天，幾乎大卡車司機都會有配置，有些是公司出錢，有些人是自費」。（編輯：張嘉哲）