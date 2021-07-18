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NanaQ不甩造假風波！最新「極簡片」又出事　網全尷尬了

▲YouTuber「NanaQ」憑著極簡主義的生活方式爆紅，日前上新片又惹出熱議。（圖/NanaQ YT）
▲YouTuber「NanaQ」憑著極簡主義的生活方式爆紅，日前上新片又惹出熱議。（圖/NanaQ YT）

編輯中心/綜合報導

2021-07-18 11:23:23｜2021-07-18 11:28:26

YouTuber「NanaQ」憑著極簡主義的生活方式爆紅，時常拍片介紹自己日常生活，包括自己不使用化妝品、使用布衛生棉、大便不用衛生紙等等，但這些作為，日前都遭到網友踢爆是「造假」，但NanaＱ不氣餒，日前再發新片教授觀眾當個「快樂的上班族」，結果影片一出，有網友揪出NanaQ的新片英文翻譯亂翻一通，再度引發話題。

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NanaQ日前上新片以「如何當個快樂的上班族」為題，揭露幾個要點，讓平常壓力頗大的上班族能夠快樂的上班，包括「釐清比工作還要重要的事情」、「預先規劃好休假的行程」、「學會拒絕」、「明白工作帶給你的意義」以及「別將成就只建立在工作上面」等五大要點，訴說工作不是一切，我們必須要在工作跟生活之間取得平衡點，才能夠過得開心。

而看似非常正常的影片，就有網友發現，NanaQ在標題後方打上「ENG」的字樣，即是有英文字幕的翻譯的意思，結果有網友點開字幕後非常傻眼，NanaQ將「很黑皮」翻譯成「very black」；「真的非常非常」翻譯成「really very very」讓不少網友尷尬回應「這什麼文法....翻譯不出就不要硬上ENG比較好」、「你的英文字幕有點怪....」、「英文老師路過，誠心建議你英文可以付點錢找認識的人幫妳翻譯」、「拜託這種文法超爛的英文字幕就別放了吧！」

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▲網友抓包NanaQ的英文翻譯有問題，包括很黑皮翻成「very black」；真的非常非常翻成「really very very」等等。（圖/NanaQ）
而近日，NanaQ頻頻登上網路論壇討論，更有不少Youtube影音創作者也模仿她極簡生活拍片諷刺，包括「不自律的男生有多可怕」、「自我放棄的女生有多可怕」等等題材，都是諷刺NanaQ極簡生活被踢爆造假事件後的產物，不過，對於網友的抨擊與指教，NanaQ目前仍未做出回應。（編輯：張嘉哲）

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