日本奈良有啥好玩？巷仔內曝「隱藏景點」：超可愛又清幽

日本是許多台灣人旅遊度假的首選，除了風俗文化與台灣不同，許多地方美食更深受國人喜愛。而今（18）早有網友就在PTT發問「奈良沒什麼好去的吧？」結果意外釣出巷仔內網友分享「隱藏景點」，大讚「超可愛，而且很清幽」。

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原PO在

PTT八卦板

發文表示，奈良的寺廟好像就東大寺、興福寺比較有名，還有一堆人會特地跑去餵鹿。他並直言「基本上去大阪、京都就可以了吧？還是有達人說說奈良哪裡好玩？」

▲一名網友在PTT發問「奈良沒什麼好去的吧？」結果意外釣出巷仔內網友分享「隱藏景點」，大讚「超可愛，而且很清幽」。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，隨即引發熱論，網友紛紛留言「鹿很可愛」、「若草山的夜景很讚」、「奈良山上也蠻美的阿」、「奈良很舒服阿，沒有都市的喧囂感」、「很清幽的地方，看看千年佛寺心情也好」、「奈良是佛教聖地，南都六宗的根本，現在魏晉南北朝的佛教派系在中國已斷根了，只剩下日本奈良仍發揚光大，奈良就是要看佛寺的啊！」「每個城市都有特色，要蝦拼的確大阪好，但要研究日本文化就是京都跟奈良」、「奈良很適合喜歡神社、寺的人去，然後洞川溫泉蠻不錯的，只是很遠。」「覺得志津香釜飯很讚！雖然排隊超久」。

此外，更釣出一名老司機分享自己的必訪之處，那就是「

貓頭鷹咖啡廳

」，他直呼「超可愛」，而且很療育又超舒服，非常適合去放放鬆清幽一下。（編輯：許苡晴）