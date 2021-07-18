COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

7月下旬財運大爆棚！「4星座」橫財旺炸　完全可以很任性

▲專攻命理、星座的搜狐號《星了個星座》專欄近日透露，「4星座」7月下旬橫財運極旺，有機會大賺一筆，完全可以放心任性。（示意圖／取自pixabay）
▲專攻命理、星座的搜狐號《星了個星座》專欄近日透露，「4星座」7月下旬橫財運極旺，有機會大賺一筆，完全可以放心任性。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-18 14:07:27

有錢就是可以很任性！很快地，一年已經過去一半，7月份也即將進入下旬階段，到底接下來的日子裡，十二星座中有哪些人將財運爆棚呢？專攻命理、星座的搜狐號《星了個星座》專欄近日就透露，「4星座」7月下旬橫財運極旺，有機會大賺一筆，完全可以放心任性。

我是廣告 請繼續往下閱讀
牡羊座

在這個7月下旬，牡羊座因為學習別人的優點，從而自己的技能也提升了不少。所以在賺錢上，他們總是能夠有奇思妙想，他們的橫財運會相當旺。牡羊座賺錢就是不賺則已，要賺就會賺得盆滿缽盈，會賺到根本不把錢當一回事。

獅子座

獅子座在7月下旬將會延續前幾個月的好運，他們的橫財也會特別旺，根本不用去煩惱錢財的事，因為他們可能會賺到很大一筆，生活輕鬆又自在。

▲專攻命理、星座的搜狐號《星了個星座》專欄近日就透露，「4星座」7月下旬橫財運極旺，有機會大賺一筆，完全可以放心任性。（示意圖／NOWnews資料照）
▲專攻命理、星座的搜狐號《星了個星座》專欄近日透露，「4星座」7月下旬橫財運極旺，有機會大賺一筆，完全可以放心任性。（示意圖／NOWnews資料照）
天蠍座

天蠍座在7月下旬，能夠擁有很旺的橫財運，憑藉自己的聰明機智大賺一筆，在事業上也會獲得主管提拔，有望獲得加薪、升職的機會。

水瓶座

進入7月下旬後，水瓶座將會好人有好報，他們的熱心助人會讓他們擁有很好的橫財運，水瓶座只是付出了一點，事後便將收穫到特別多，這是對方給予他們的回報，也是水瓶座值得擁有的。（編輯：許苡晴）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

「清林散昶」，您覺得罷免林昶佐會成功嗎？

會成功
不會成功
78.15%21.85%
2021-07-18-2021-07-21

首見本土確診個位數，7月26日有機會降級，你有信心嗎?

有信心
沒有信心
63.08%36.92%
2021-07-17-2021-07-20

北市疫調慢半拍，確診者足跡隔了兩天才公佈，對此，你覺得市府公布足跡是否要更迅速？

74.47%25.53%
2021-07-18-2021-07-20

中央宣布BNT疫苗應由學生優先施打，你是否認同？

認同
不認同
56.25%43.75%
2021-07-15-2021-07-18

對於這樣「開放式關係」的感情觀，您覺得？

認同，彼此知情同意就好
不認同，三觀衝擊
25.5%74.5%
2021-07-16-2021-07-18

您覺得民眾自行混打此舉是否正確？

不正確，母湯啦～出問題誰賠？
正確，混打疫苗已是國際趨勢
37.14%62.86%
2021-07-16-2021-07-18
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
疫情過後，你最想做什麼？

疫情過後，你最想做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀