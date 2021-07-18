7月下旬財運大爆棚！「4星座」橫財旺炸　完全可以很任性

有錢就是可以很任性！很快地，一年已經過去一半，7月份也即將進入下旬階段，到底接下來的日子裡，十二星座中有哪些人將財運爆棚呢？專攻命理、星座的搜狐號《星了個星座》專欄近日就透露，「4星座」7月下旬橫財運極旺，有機會大賺一筆，完全可以放心任性。

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牡羊座

在這個7月下旬，牡羊座因為學習別人的優點，從而自己的技能也提升了不少。所以在賺錢上，他們總是能夠有奇思妙想，他們的橫財運會相當旺。牡羊座賺錢就是不賺則已，要賺就會賺得盆滿缽盈，會賺到根本不把錢當一回事。

獅子座

獅子座在7月下旬將會延續前幾個月的好運，他們的橫財也會特別旺，根本不用去煩惱錢財的事，因為他們可能會賺到很大一筆，生活輕鬆又自在。

▲專攻命理、星座的搜狐號《星了個星座》專欄近日透露，「4星座」7月下旬橫財運極旺，有機會大賺一筆，完全可以放心任性。（示意圖／NOWnews資料照）

天蠍座

天蠍座在7月下旬，能夠擁有很旺的橫財運，憑藉自己的聰明機智大賺一筆，在事業上也會獲得主管提拔，有望獲得加薪、升職的機會。

水瓶座

進入7月下旬後，水瓶座將會好人有好報，他們的熱心助人會讓他們擁有很好的橫財運，水瓶座只是付出了一點，事後便將收穫到特別多，這是對方給予他們的回報，也是水瓶座值得擁有的。（編輯：許苡晴）