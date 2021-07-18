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麥當勞薯條「點現炸」有驚喜！老饕認證：一整盒只有3根

▲麥當勞薯條因獨特的風味，深受不少民眾喜愛。（圖／記者張嘉哲攝）
▲麥當勞薯條因獨特的風味，深受不少民眾喜愛。（圖／記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2021-07-18 14:36:09

提到我國速食店龍頭，大家一定都會想到「麥當勞」，因其獨特的薯條風味以及麥克雞塊，深受不少民眾喜愛，而由於薯條超夯，包括套餐加大薯條數量以及薯條要吃現炸等議題，時不時就被拿出議論。不過，就有網友討論「有人跟我一樣不愛吃麥當勞現炸脆脆薯條的嗎？」貼文引發熱議。

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原PO在「爆廢公社二館」貼文指出「有沒有人跟我一樣喜歡吃爛爛的薯條，我說的不是冷掉那種爛爛的，而是炸出來熱熱的，但是軟爛軟爛的那種，我反而不喜歡吃現炸出來脆脆的那種，要一直咬好麻煩，不知道有沒有人跟我一樣，我一直都被當怪人」。

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▲網友分享自己喜歡吃麥當勞現炸薯條中，這種比較「軟爛」的薯條，但一盒裡面沒有幾根。（圖/爆廢公社二館）
貼文一出，網友紛紛回應「完全懂你在說什麼！我超愛」、「真的不是冷掉那種，是剛炸好的軟軟的那種」、「嗚嗚，這種薯條可遇不可求，一盒大概都只有3根」、「我超愛軟薯條的！打從心底希望拿到整盒都軟的最好」、「剛炸好的軟薯條真的超好吃....」、「超愛的，但都被當成怪人」、「現炸的裡面都只有幾根QQ好想要整包都這種」。

另外，也有內行網友表示「通常都是長一點的薯條才會炸好軟軟的，一包只有不到五根QQ」、「我超愛軟薯條，老公愛脆的，我們都會互換」、「一包大概都只有三根長的呀....其他現炸出來都好脆」、「軟薯條一盒最多不超過5根，麥當勞很常現炸，可遇不可求」。（編輯：張嘉哲）

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