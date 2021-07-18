姐妹開車吵架！「百萬支票」扔出竟不知 荒唐過程超無言
兄弟姐妹之間吵架是正常的事，但要是因為吵架丟了金錢那就得不償失了！近日，大陸就有對姐妹在車上爭吵，沒想到妹妹直接把姐姐的手機丟出去，意外讓自己的包包掉出車外，直到她回家後才發現包包不見，嚇得立刻報警求助，因為包包裡頭竟有29萬現金支票（約125萬台幣），誇張過程也讓網友相當傻眼。
編輯中心/綜合報導
2021-07-18 16:29:51
綜合陸媒報導，大陸上海有一對姐妹在開車時發生爭吵，沒想到妹妹一言不合，直接把姐姐的手機丟出去，卻意外讓她的包包掉出車外。然而，姐姐下車後只撿起自己的手機，下一秒居然把包包丟進垃圾桶，結果妹妹回家後，才發現包包不見了，趕緊報警求助。
妹妹透露，包包裡有29萬支票（約125萬新台幣）、1萬多現金（約4.3萬新台幣），還有金手鐲、金項鍊、翡翠等價值不菲的東西，後來警方調閱監視器，發現一名拾荒老人將包包撿走，便立刻上門詢問。對方指出，自己當時有點累，並沒有打開包包查看，也很驚訝裡面這麼多錢。
事後，妹妹也親自拜訪，向老人表達感謝，而對方只說「這是應該的，不需要回報」。許多網友看完也紛紛傻眼，「有錢人吵個架都這麼奢侈」、「麻煩這對姐妹以後吵架提前說一聲，我去蹲點」、「開車吵架很危險，扔東西更千萬不要模仿」、「拾荒老人的素質都比這兩姐妹高」、「這…我受到的刺激太大了」、「這感謝感覺有點敷衍」。（編輯：許智超）