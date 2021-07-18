買房有陷阱！聽到「這句」快轉身 房仲尷尬承認：被識破
每個人都希望人生到了一定的階段可以自己有能力買房，而買房了，想當然要住得舒適且便利，因此挑屋時都會非常仔細考慮，但如果最近有要買房的你，可就要小心這些話術了！美女作家黃大米近日就揭露了「6個房產業者的話術」，貼文中肯到連房仲都釣出來留言承認。
編輯中心/綜合報導
2021-07-18 16:41:02｜2021-07-18 16:57:11
黃大米在臉書表示，去鑑賞新屋或者中古屋的時候，最常聽到幾個房產話術，其實都是有背後含義的，現在就來一一為大家破解，第一個「這間房子的設計的很巧妙，住起來有魔術大空間的感覺」這個意思就是「房子很小」的意思；第二個「這個建案離塵不離城」意即這個「建案遠的要命」；第三個「房子陽光充足，日本人最愛這種房子」翻譯出來就是「西曬很嚴重」。
第四個「這房子你買的是地段，而不是房子」意即「房子不是很好，你要砍掉重練」；第五「這房子戶數很少，住戶單純」，簡單來說就是請不起24小時的管理員；最後第六點「這條巷子很安靜，很適合居住」意思就是附近人煙稀少，且很多都是死巷，沒什麼增值的空間。
貼文一出，引發不少網友笑噴「我中了第五哭哭，真的完全沒管理員」、「雙捷運也是啊，就是哪個捷運都遠到爆」、「溫馨小宅就是房子很小的意思啦」、「窗戶隔音很好，意思就是你住在大馬路、學校、夜市附近」、「雙捷運就是兩個捷運都走不到QQ」、「超好笑的，有夠中肯」；而也有不少業內人士留言表示「你怎麼這麼懂我們房仲啦！還有『你買的是價值不是價格』，翻譯起來就是這房子很貴，你口袋要夠深才行」、「室內設計路過，講的太中肯」。（編輯：張嘉哲）