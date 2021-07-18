COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

買房有陷阱！聽到「這句」快轉身　房仲尷尬承認：被識破

▲每個人都希望人生到了一定的階段可以自己有能力買房，而買房了，想當然要住得舒適且便利。（示意圖／取自pixabay）
▲每個人都希望人生到了一定的階段可以自己有能力買房，而買房了，想當然要住得舒適且便利。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-18 16:41:02｜2021-07-18 16:57:11

每個人都希望人生到了一定的階段可以自己有能力買房，而買房了，想當然要住得舒適且便利，因此挑屋時都會非常仔細考慮，但如果最近有要買房的你，可就要小心這些話術了！美女作家黃大米近日就揭露了「6個房產業者的話術」，貼文中肯到連房仲都釣出來留言承認。

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃大米在臉書表示，去鑑賞新屋或者中古屋的時候，最常聽到幾個房產話術，其實都是有背後含義的，現在就來一一為大家破解，第一個「這間房子的設計的很巧妙，住起來有魔術大空間的感覺」這個意思就是「房子很小」的意思；第二個「這個建案離塵不離城」意即這個「建案遠的要命」；第三個「房子陽光充足，日本人最愛這種房子」翻譯出來就是「西曬很嚴重」。

▲員工表示，自己參加尾牙中了一等獎，獎品則是公司幫忙「清空購物車」，而他的購物車裡，竟是一間房子。（示意圖／取自
▲作家黃大米揭露6個房產業者的話術。（示意圖／取自 pixabay ）
第四個「這房子你買的是地段，而不是房子」意即「房子不是很好，你要砍掉重練」；第五「這房子戶數很少，住戶單純」，簡單來說就是請不起24小時的管理員；最後第六點「這條巷子很安靜，很適合居住」意思就是附近人煙稀少，且很多都是死巷，沒什麼增值的空間。

貼文一出，引發不少網友笑噴「我中了第五哭哭，真的完全沒管理員」、「雙捷運也是啊，就是哪個捷運都遠到爆」、「溫馨小宅就是房子很小的意思啦」、「窗戶隔音很好，意思就是你住在大馬路、學校、夜市附近」、「雙捷運就是兩個捷運都走不到QQ」、「超好笑的，有夠中肯」；而也有不少業內人士留言表示「你怎麼這麼懂我們房仲啦！還有『你買的是價值不是價格』，翻譯起來就是這房子很貴，你口袋要夠深才行」、「室內設計路過，講的太中肯」。（編輯：張嘉哲）

▲中央將高雄捷運納入紓困補助對象，台中市議員楊正中質疑，同是維持社會正常運作人員，台中捷運卻大不同，紓困補助大小眼(圖／柳榮俊攝2021.7.8)
▲網友爆笑加碼表示「雙捷運表示房子房子位在兩個捷運中間，都要走非常久。」（示意圖／Nownews資料照）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

「清林散昶」，您覺得罷免林昶佐會成功嗎？

會成功
不會成功
76.22%23.78%
2021-07-18-2021-07-21

首見本土確診個位數，7月26日有機會降級，你有信心嗎?

有信心
沒有信心
53.68%46.32%
2021-07-17-2021-07-20

北市疫調慢半拍，確診者足跡隔了兩天才公佈，對此，你覺得市府公布足跡是否要更迅速？

78.08%21.92%
2021-07-18-2021-07-20

中央宣布BNT疫苗應由學生優先施打，你是否認同？

認同
不認同
56.42%43.58%
2021-07-15-2021-07-18

對於這樣「開放式關係」的感情觀，您覺得？

認同，彼此知情同意就好
不認同，三觀衝擊
26.09%73.91%
2021-07-16-2021-07-18

您覺得民眾自行混打此舉是否正確？

不正確，母湯啦～出問題誰賠？
正確，混打疫苗已是國際趨勢
37.18%62.82%
2021-07-16-2021-07-18
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
疫情過後，你最想做什麼？

疫情過後，你最想做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀