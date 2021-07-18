電費暴衝1萬！男愣：冷氣吹很少 「這台」成地獄關鍵
台灣已進入夏天，再加上疫情還沒完全解封，不少人也都只能待在家把冷氣打開消暑，電費更成為民眾的未來隱憂。就有網友表示，自己與3朋友合租房，但本期電費卻比上期暴增1萬多元，忍不住疑惑「這樣合理嗎？」用電習慣曝光後，立刻有網友看出關鍵原因。
編輯中心/綜合報導
2021-07-18 16:55:52｜2021-07-18 16:59:14
原PO在論壇PTT上發問，「我跟3個朋友合租家庭式公寓，自從5月WFH後每天大約會在客廳一起吹7到8小時『舊型分離式冷氣』，睡覺時分別再回到房間開2到3小時冷氣，家電主要就只有冷氣、電風扇、電燈、電視、冰箱，而上一期總用電度918度，費用約2500元，但5、6月用電數卻暴增到2883度，需要繳1萬2的電費，剛剛有測試關總開關，電錶就沒動了，初步排除被偷電的可能性，但這樣電費暴漲1萬合理嗎？」
貼文曝光立刻有網友驚呼，「我家冷氣開一整天，都還不到10度耶，你是怎麼開的」、「室友挖礦？」、「電表抄錯吧，而且WFH在家的時間是以前的幾倍」；另有人精算後認為「你們這樣兩個月每個人平分才2883，一個人一個月480，哪裡多了？」
隨後也有內行跳出點名吃電真兇，「客廳白天開8小時又是舊的定頻」、「冷氣定頻一直開電費一定狂噴，光客廳冷氣就用了快2500度電」、「不是變頻敢一直開心臟很強、合理吧，之前用過舊式窗型兩台真的破萬」、「客廳老冷氣很可怕喔，我朋友電費破萬過」。（編輯：潘毅）