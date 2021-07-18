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居家怕變胖？廖苡任、曾祥鈞邀你一起線上運動

▲2021臺北市運動知能系列課程，臺北富邦勇士曾祥鈞參與拳擊線上課程。（圖／主辦單位提供）
▲2021臺北市運動知能系列課程，臺北富邦勇士曾祥鈞參與拳擊線上課程。（圖／主辦單位提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-07-18 16:52:24

由臺北市政府體育局主辦的運動知能系列活動及講座至今已邁入第8年，今年以「全民瘋運動 我的美力生活」作為活動標語，規劃女性及親子互動兩大主題課程，並邀請兩位運動員「排球甜心」廖苡任和職籃富邦勇士曾祥鈞和民眾一同線上居家運動。

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課程從5月到10月接連展開，共55場課程供民眾免費參加，專為女性設計的運動美妝美髮以及增加親子互動的節慶主題，都是今年的新鮮題材，除了假日時段，今年也增加平日場次，期望臺北市民能將運動習慣融入生活，象徵女性透過一天一天的運動，讓生活充滿活力，共同打造美力生活。

因應新冠肺炎疫情影響，本活動課程配合政府防疫政策，推出線上直播課程，由小黑人Andy、Krista及小葛等專業師資，帶領民眾進行居家運動，讓市民在疫情期間持續提升免疫力。為照顧更多市民朋友需求並鼓勵全民運動，線上課程無規範參與次數的限制，鼓勵民眾踴躍報名參加，此外，只要報名且參與完成一堂課程即可獲得1點數，集滿5點還能兌換限量運動周邊贈品。  

▲2021臺北市運動知能系列課程，臺北鯨華廖苡任參與瑜珈線上課程。（圖／主辦單位提供）
▲2021臺北市運動知能系列課程，臺北鯨華廖苡任參與瑜珈線上課程。（圖／主辦單位提供）
 

臺北鯨華女子排球隊，甜心舉球員廖苡任參與7月18日基礎瑜珈課程，透過線上直播與老師同步練習，期間老師也會即時關注學員動作並給予指導意見，感受如真實情境中的上課氛圍，廖苡任推薦：「藉由此堂課程訓練來增進自己的柔軟度，以及重訓沒辦法練到的小肌群，最重要的是與自己對話這個環節，能讓我保持清楚的頭腦與思維，組織好球隊的節奏」，課程結束後的問答時間，更促進學員與老師間的分享與交流，苡任也號召各位閨蜜粉絲們一起跨出舒適圈，挑戰不同種類的運動。

臺北富邦勇士籃球隊擔任中鋒的曾祥鈞，今年結束職業籃球聯盟的菜鳥球季，休賽季與疫情間雖也有訓練菜單，但也想嘗試不同運動，訓練自己不同部位的肌群，因此於本周末分別參與了7月17日NTC訓練與7月18日戰鬥拳擊課程，課後曾祥鈞表示：「這個周末過得非常充實，尤其老師們精準的動作指導，課間還會檢視學員動作，加上幽默風趣的教學風格，就算是運動菜鳥，也能閉著眼睛跟著老師指令好好運動！」

「全民瘋運動，我的美力生活」運動知能系列活動及講座，為配合教育部體育署國民體育日政策之一，期望藉由豐富多元課程內容，傳達運動的好處，藉此養成女性及親子族群規律運動的習慣，促進家庭情誼也維持體態。體育局考量無法配合時間參與線上課程的民眾，於課程結束後，將精華片段上傳粉絲專頁平臺，供市民觀看並持續複習，讓運動時間不受限。報名及活動相關資訊，請洽臉書粉絲專頁「臺北市全民瘋運動 女性運動課程」。

▲2021臺北市運動知能系列課程，臺北鯨華「排球甜心」廖苡任參與瑜珈線上課程。（圖／主辦單位提供）
▲2021臺北市運動知能系列課程，臺北鯨華「排球甜心」廖苡任參與瑜珈線上課程。（圖／主辦單位提供）
 

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