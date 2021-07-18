車內飲食限同住者難認定 陳時中妙回：我也不太贊成要查
我國三級警戒持續至26日，不過指揮中心日前也公布鬆綁措施，在車內飲食部分放寬同住家人能共食，不過由於同住難認定，恐有管理破口，指揮中心指揮官陳時中今（18）日於記者會上的態度成為亮點，他說：「很難查，我也不太贊成一定要查！」防疫和生活要取得平衡，其中很多細節都需要靠國人自律，在防疫措施中找漏洞是損人不利己的行為，良好的國民不應該這樣做。
記者黃仁杰／台北報導
2021-07-18 16:57:56｜2021-07-18 17:02:43
指揮中心日前放寬車內飲食規定，只要是同住家人即可於車內用餐，不過被問到同住身份難以查證，恐造成防疫破口，陳時中則巧妙回應，「很難查，我也不太贊成一定要查！就算看了身份證，你也不見得同樣住啊，難不成要帶戶口名簿來？你也不見得都住在一起啊，還是先錄好在家一起吃飯的影片，然後帶了一個錄影再給大家看？」
陳時中指出，先前的規定當然比較嚴格，不可以在車內共餐，「事實上，這樣的規定不是那麼的合理，而且在家裡都一起吃了，那好不容易大家出去散散心，那連吃都不能吃。」因此，才在國內疫情趨緩之際，放寬民眾的限制，不過不是靠政府嚴格查核，而是應該靠國人自律。
陳時中強調，「大家還是有好自覺、自律，本來就沒有同住家人，就避免在密閉的空間裡面脫下口罩，會增加自己染疫的風險，除了自己的風險增加之外，也會增加社會的負擔，良好的國民都不應該做這樣的事情。」這些都要靠人民的自制力，大家一起來配合，「我們只能再讓規定合理一點，以前規定那麼嚴格，是疫情正在嚴峻的時候，現在疫情當然比較好了，希望說能夠在防疫的強度下，和日常生活之間要取得一個平衡。」
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