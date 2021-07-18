COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

肥嘟嘟火雞向主人討抱！一旁愛犬「吃醋爆衝」　飼主笑翻

▲國外一名網友拍下家裡的寵物火雞向主人討抱的畫面，沒想到一旁失寵的愛犬竟吃醋爆衝，逗趣反應讓飼主笑得合不攏嘴。（圖／AP美聯社／Jukin Media）
▲國外一名網友拍下家裡的寵物火雞向主人討抱的畫面，沒想到一旁失寵的愛犬竟吃醋爆衝，逗趣反應讓飼主笑得合不攏嘴。（圖／AP美聯社／Jukin Media）

編輯中心/綜合報導

2021-07-18 18:48:05

寵物互相爭鋒出醋的畫面往往會讓主人又愛又恨，不過比較少見的是除了常見的貓狗之外，國外竟然有個家庭養了「寵物火雞」，不僅佔有慾超強又愛討拍，向主人討抱時還不准「同行」靠近，就連家中飼養的狗狗想要「重獲芳心」都被趕走，逗趣又可愛的畫面曝光後更讓網友們笑翻。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據外媒報導，國外一名網友在reddit論壇上分享這支四年前拍攝的影片，當時這家人趁著天氣好時到戶外運動、散步，幾名家族成員也在一旁打籃球活動筋骨，而這名飼主就坐在球場上，這隻「寵物火雞」卻搖頭晃腦的默默走到主人身邊，接著更抬起腳爬進主人懷抱，甚至將頭埋進主人的胸膛，可愛的模樣就連飼主也瞬間被融化。

▲（圖／AP美聯社／Jukin
▲這隻寵物火雞主動投入飼主懷中討拍。（圖／AP美聯社／Jukin Media）
不過家裡的愛犬卻不這麼想，看見火雞被主人「抱好抱滿」後，吃醋的狗狗便瞬間爆衝到一旁，似乎也想參與這個抱抱團體，但佔有慾超強的火雞卻絲毫不退讓，直接將狗狗逼走，主人看到這一幕更是自信心爆棚，忍不住笑了出來「狗狗竟然在忌妒這隻大鳥！」。

▲（圖／AP美聯社／Jukin
▲狗狗發現主人的懷中有了新歡也立刻爆衝到主人身邊宣示主權。（圖／AP美聯社／Jukin Media）
影片曝光後，就讓不少網友笑翻留言「太好笑了吧！」、「這隻火雞體型也太大了吧！」、「狗狗吃醋了」、「比較好奇為甚麼會養火雞啦」、「吃醋的大狗好萌好可愛」，但也有網友替狗狗說話「看起來比較像他要追球卻目睹了失寵的一幕」、「追球的狗狗好無辜！」。（編輯：楊智傑）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

「清林散昶」，您覺得罷免林昶佐會成功嗎？

會成功
不會成功
76.22%23.78%
2021-07-18-2021-07-21

首見本土確診個位數，7月26日有機會降級，你有信心嗎?

有信心
沒有信心
53.68%46.32%
2021-07-17-2021-07-20

北市疫調慢半拍，確診者足跡隔了兩天才公佈，對此，你覺得市府公布足跡是否要更迅速？

78.08%21.92%
2021-07-18-2021-07-20

中央宣布BNT疫苗應由學生優先施打，你是否認同？

認同
不認同
56.42%43.58%
2021-07-15-2021-07-18

對於這樣「開放式關係」的感情觀，您覺得？

認同，彼此知情同意就好
不認同，三觀衝擊
26.09%73.91%
2021-07-16-2021-07-18

您覺得民眾自行混打此舉是否正確？

不正確，母湯啦～出問題誰賠？
正確，混打疫苗已是國際趨勢
37.18%62.82%
2021-07-16-2021-07-18
疫情過後，你最想做什麼？

疫情過後，你最想做什麼？

繼續作答
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀