肥嘟嘟火雞向主人討抱！一旁愛犬「吃醋爆衝」　飼主笑翻

寵物互相爭鋒出醋的畫面往往會讓主人又愛又恨，不過比較少見的是除了常見的貓狗之外，國外竟然有個家庭養了「寵物火雞」，不僅佔有慾超強又愛討拍，向主人討抱時還不准「同行」靠近，就連家中飼養的狗狗想要「重獲芳心」都被趕走，逗趣又可愛的畫面曝光後更讓網友們笑翻。

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根據外媒報導，國外一名網友在reddit論壇上分享這支四年前拍攝的影片，當時這家人趁著天氣好時到戶外運動、散步，幾名家族成員也在一旁打籃球活動筋骨，而這名飼主就坐在球場上，這隻「寵物火雞」卻搖頭晃腦的默默走到主人身邊，接著更抬起腳爬進主人懷抱，甚至將頭埋進主人的胸膛，可愛的模樣就連飼主也瞬間被融化。

▲這隻寵物火雞主動投入飼主懷中討拍。（圖／AP美聯社／Jukin Media）

不過家裡的愛犬卻不這麼想，看見火雞被主人「抱好抱滿」後，吃醋的狗狗便瞬間爆衝到一旁，似乎也想參與這個抱抱團體，但佔有慾超強的火雞卻絲毫不退讓，直接將狗狗逼走，主人看到這一幕更是自信心爆棚，忍不住笑了出來「狗狗竟然在忌妒這隻大鳥！」。

▲狗狗發現主人的懷中有了新歡也立刻爆衝到主人身邊宣示主權。（圖／AP美聯社／Jukin Media）

影片曝光後，就讓不少網友笑翻留言「太好笑了吧！」、「這隻火雞體型也太大了吧！」、「狗狗吃醋了」、「比較好奇為甚麼會養火雞啦」、「吃醋的大狗好萌好可愛」，但也有網友替狗狗說話「看起來比較像他要追球卻目睹了失寵的一幕」、「追球的狗狗好無辜！」。（編輯：楊智傑）