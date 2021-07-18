鹹豆漿怎喝才內行？老饕私藏「2精髓」秒升級：口感滿分

豆漿營養價值豐富，可鹹可甜，是許多人早餐飲品的一大選擇，不少人更會在運動後喝上一杯來補充蛋白質。近日就有一名網友在PTＴ發文提到，在自己第一次吃到鹹豆漿前，總因為外觀而不太敢吃，直到入口後才發現驚為天人，完整經驗曝光後立刻引發熱議，更釣出老饕分享鹹豆漿加了「2精髓」後口感升級的配方。

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這名網友在

PTT的WomenTalk版

上分享自己的經驗，她提到自己還記得第一次看到鹹豆漿時，心裡只想著看起來相當噁心，一點想吃的興趣都沒有，更形容「看起來像從胃裡出來的東西」，直到吃下去後才發現口感相當美味，直呼「整個驚為天人」同時也好奇發文向網友詢問「有沒有鹹豆漿同好？」。

▲鹹豆漿對不少台灣人來說是人間美味，也有不少人望之卻步。（示意圖／翻攝自爆廢公社）

貼文曝光後隨即引發網友熱烈討論，其中就有不少留言也指出自己對鹹豆漿的看法「有特定喜歡的鹹豆漿，不是每家都好喝」、「超喜歡！一開始也不敢覺得很像嘔吐物，但喝起來發現就像豆腐湯一樣」、「喜歡，覺得好吃，早餐不想吃太實在的選擇要加蛋，更好吃」，至於不少人排斥的「氣味」也有內行人指出「鹹豆漿不可能有明顯飄散的氣味，就算是一般的熱豆漿如果沒大量又是煮滾的狀態，味道也不會很明顯就是淡淡的而已」。

同時討論串也釣出許多老饕狂喊搭配「2精髓」後口感會更升級，認為必備辣油和油條，「辣油」、「覺得不好吃的人，可以試試加辣油&油條」、「加燒餅油條，超罪惡」、「加辣油後口感滿分」、「很喜歡，一定要加油條」、「加辣油、油條 超好吃！但有些味道很淡或太酸就很難吃，真的要看店家，上下限很高的食物」、「超好吃，再加一點白醋，人間美味」。（編輯：楊智傑）