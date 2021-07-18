COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

鹹豆漿怎喝才內行？老饕私藏「2精髓」秒升級：口感滿分

▲一名網友在 PTT 女孩版提到，第一次看到鹹豆漿不敢入口，直到吃過才發現驚為天人，好奇詢問「大家有辦法接受鹹豆漿嗎？」貼文立刻引發兩派論戰。（示意圖／翻攝photoAC）
▲一名網友在 PTT 女孩版提到，第一次看到鹹豆漿不敢入口，直到吃過才發現驚為天人，好奇詢問「大家有辦法接受鹹豆漿嗎？」貼文立刻引發兩派論戰。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-07-18 20:38:43

豆漿營養價值豐富，可鹹可甜，是許多人早餐飲品的一大選擇，不少人更會在運動後喝上一杯來補充蛋白質。近日就有一名網友在PTＴ發文提到，在自己第一次吃到鹹豆漿前，總因為外觀而不太敢吃，直到入口後才發現驚為天人，完整經驗曝光後立刻引發熱議，更釣出老饕分享鹹豆漿加了「2精髓」後口感升級的配方。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這名網友在PTT的WomenTalk版上分享自己的經驗，她提到自己還記得第一次看到鹹豆漿時，心裡只想著看起來相當噁心，一點想吃的興趣都沒有，更形容「看起來像從胃裡出來的東西」，直到吃下去後才發現口感相當美味，直呼「整個驚為天人」同時也好奇發文向網友詢問「有沒有鹹豆漿同好？」。

▲一名網友在
▲鹹豆漿對不少台灣人來說是人間美味，也有不少人望之卻步。（示意圖／翻攝自爆廢公社）
貼文曝光後隨即引發網友熱烈討論，其中就有不少留言也指出自己對鹹豆漿的看法「有特定喜歡的鹹豆漿，不是每家都好喝」、「超喜歡！一開始也不敢覺得很像嘔吐物，但喝起來發現就像豆腐湯一樣」、「喜歡，覺得好吃，早餐不想吃太實在的選擇要加蛋，更好吃」，至於不少人排斥的「氣味」也有內行人指出「鹹豆漿不可能有明顯飄散的氣味，就算是一般的熱豆漿如果沒大量又是煮滾的狀態，味道也不會很明顯就是淡淡的而已」。

同時討論串也釣出許多老饕狂喊搭配「2精髓」後口感會更升級，認為必備辣油和油條，「辣油」、「覺得不好吃的人，可以試試加辣油&油條」、「加燒餅油條，超罪惡」、「加辣油後口感滿分」、「很喜歡，一定要加油條」、「加辣油、油條 超好吃！但有些味道很淡或太酸就很難吃，真的要看店家，上下限很高的食物」、「超好吃，再加一點白醋，人間美味」。（編輯：楊智傑）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

「清林散昶」，您覺得罷免林昶佐會成功嗎？

會成功
不會成功
74.88%25.12%
2021-07-18-2021-07-21

首見本土確診個位數，7月26日有機會降級，你有信心嗎?

有信心
沒有信心
55.96%44.04%
2021-07-17-2021-07-20

北市疫調慢半拍，確診者足跡隔了兩天才公佈，對此，你覺得市府公布足跡是否要更迅速？

80.23%19.77%
2021-07-18-2021-07-20

中央宣布BNT疫苗應由學生優先施打，你是否認同？

認同
不認同
56.59%43.41%
2021-07-15-2021-07-18

對於這樣「開放式關係」的感情觀，您覺得？

認同，彼此知情同意就好
不認同，三觀衝擊
26.35%73.65%
2021-07-16-2021-07-18

您覺得民眾自行混打此舉是否正確？

不正確，母湯啦～出問題誰賠？
正確，混打疫苗已是國際趨勢
37.08%62.92%
2021-07-16-2021-07-18
疫情過後，你最想做什麼？

疫情過後，你最想做什麼？

繼續作答
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀