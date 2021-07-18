「時空旅人」滯留2027年見世界末日！他揪2疑點：太明顯
人類對於世界末日的討論從遠古世紀以來從未停歇，因此不少電影、小說都會以此為題材來創作，吸引世人的好奇心。今年3月時就出現一位西班牙人哈維耶（Javier），不斷在社群平台上發出影片，表示「人類在六年之後就會絕跡」，引發國際網友關注，但知名網紅老高卻從中看出2大疑點，認為可信度不高，但卻私心希望「他（哈維耶）是真的」。
編輯中心/綜合報導
2021-07-18 21:02:34｜2021-07-18 21:05:53
西班牙人哈維耶（Javier）從今年初開始在IG上發出多部影片，他自稱參與政府實驗後發生意外，被吸入時空裂縫中，只能滯留平行世界的2027年，且一覺醒來發現自己躺在醫院，身處的世界則空無一人，大街上、球場、餐廳和觀光景點全部空蕩蕩，就像世界末日一般。
這消息引發全球網友關注，台灣藝人羅志祥更在日前用IG私訊哈維耶（Javier），並用詢問後者「你可以開直播嗎？」但哈維耶則回應「我的訊號很弱」。
而擅長解析科幻事件的Youtuber老高也在近期分析哈維耶所有影片，更從中發現2個無法解釋的疑點，第一為「哈維耶始終不願露臉、不願直播」。老高認為，「如果你真的要求救，你能提供什麼訊息就會提供什麼，我住哪、我長什麼樣子都會告訴大家，而不是遮遮掩掩」，則顯得相當不合理。
老高隨後說明第二個疑點，則是影片中出現的哈維耶手部特寫，「這件事情歐美人可能不太在意，但亞洲人肯定能看出來」，仔細對比「手上的毛髮量」就會發現是不同人。老高認為應是工作人員拍攝時漏餡，「我個人是真的非常希望他（哈維耶）是真的」。老高最後推斷，哈維耶（Javier）的一系列影片應該是某種行銷手法，甚至可能獲得瓦倫西亞市的當地政府配合，才能進入警局等地，「瓦倫西亞確實是非常漂亮的城市，未來人曾去過的地方，這是一種不錯的宣傳」。（編輯：潘毅）