NOW早報／全世界平均智商排行榜曝光！第一名是「這國」

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在這份全球平均智商排行榜中，光是亞洲地區就包辦了前 7 名，而第一名就是新加坡，其次依序為香港、南韓、北韓、台灣、中國、日本，而另外最受關注的美國，則排名為第25名，排行榜一出讓許多人都感到非常驚喜，而這份榜單也讓網友搞笑表示:「好想贏韓國」、「所以我是拉低平均嗎？」、「看來是我把台灣的水平拉低了」。
今日天氣／全台天氣晴朗！烟花颱風動向仍有變數
中央氣象局今（19）日表示，今天天氣跟昨天類似，各地多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區及其他山區有局部大雨發生的機率，午後外出請留意天氣的變化，溫度方面，各地高溫普遍可達到32至35度，新北市及桃園地區有局部36度以上高溫發生的機率，外出活動請多留意。
至於今年第6號颱風烟花昨天晚上8點中心位置在北緯23.5度，東經132度，以每小時7公里速度，向北北西進行。由於颱風位在季風低壓環流內，受太平洋高壓強弱、低壓環流或低壓環流內未來發展的熱帶系統影響，路徑於週四（22日）之後不確定性仍高，請留意氣象局最新天氣資訊。
配合東奧防疫政策 唐鳳取消赴日
疫苗每劑花多少錢？陳時中翻臉：再問就是居心叵測
指揮中心指揮官陳時中昨（18）日在記者會上再次被問到疫苗採購價格，以及未來是否會公布？陳時中卻動怒表示，「已經講過很多次了，大家現在還來問價格，要叫我講價格的，這有一點居心叵測了！」他強調，合約裡都寫得很清楚，價格和進貨時間都是保密的，公開就會讓疫苗進貨受到干擾。
陳時中重申「我跟大家講過，現在進貨我們最大的困難，所有的合約裡面都寫得清清楚楚，價格這是屬於雙方保密的事項，如果破壞了就會影響到合約有效性跟進貨的時辰，所以也拜託各位，大家現在都是怕進貨受到干擾，也不要因為這樣（公開價格），而讓我們的進貨真正的受到干擾。」
鳳梨「29年第一次」獻給她 火辣DJ女友美貌曝光
網紅鳳梨（吳泓毅）日前在IG曬出遊舊照，和女友合體放閃，雖然用貼圖擋住女友面目，但網友起底對方就是美女DJ歐菈，身材火辣、長相美豔的歐菈，IG擁有5萬人追蹤，個人頁面不乏尺度火辣的性感照片，還記錄過鳳梨把29年人生「第一次浪漫」獻給她，曝光鳳梨對女友寵愛備至的一面。
歐菈4月生日時公開男友貼心準備的驚喜，鳳梨人生第一次送女孩子蛋糕，就送上歐菈最喜歡的美少女戰士翻糖蛋糕，歐菈感動說：「平常雖然一塊木頭，但原來這麼浪漫，真的超級無敵喜歡，難怪我這麼愛你。」鳳梨談起戀愛不只浪漫，也很會甜言蜜語，過去就曾經在IG發文放閃：「木頭做的叫木門，鋼鐵做的叫鐵門，格來得做的叫快速鐵捲門，各自說各自做的叫羅生門，哆啦A夢拿的叫作任意門，幸福的叫我們。」
「時空旅人」滯留2027年見世界末日！他揪2疑點：太明顯
人類對於世界末日的討論從遠古世紀以來從未停歇，因此不少電影、小說都會以此為題材來創作，吸引世人的好奇心。今年3月時就出現一位西班牙人哈維耶（Javier），不斷在社群平台上發出影片，表示「人類在六年之後就會絕跡」，引發國際網友關注，但知名網紅老高卻從中看出2大疑點，認為可信度不高，但卻私心希望「他（哈維耶）是真的」。
西班牙人哈維耶（Javier）從今年初開始在IG上發出多部影片，他自稱參與政府實驗後發生意外，被吸入時空裂縫中，只能滯留平行世界的2027年，且一覺醒來發現自己躺在醫院，身處的世界則空無一人，大街上、球場、餐廳和觀光景點全部空蕩蕩，就像世界末日一般。
而擅長解析科幻事件的Youtuber老高也在近期分析哈維耶所有影片，更從中發現2個無法解釋的疑點，第一為「哈維耶始終不願露臉、不願直播」。老高認為，「如果你真的要求救，你能提供什麼訊息就會提供什麼，我住哪、我長什麼樣子都會告訴大家，而不是遮遮掩掩」，則顯得相當不合理。（編輯：張嘉哲）
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