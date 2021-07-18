外送員撞勞斯萊斯！遭轟「碰瓷」賠130萬　陸男出面喊冤

美食外送服務近年來廣被使用，客人只要在家動動手指餐點就能送上門，但對外送員來說也必須承擔天氣不佳、搶單或交通意外等風險。近日在中國大陸廣東就發生一起外送人員與勞斯萊斯擦撞的意外，新聞在當地曝光後掀起網友熱議，更有不少人瘋傳外送員該負起全責賠償約新台幣130萬給車主，而該名外送員日前也不堪其擾出面解釋現況了。

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根據陸媒《澎湃新聞》報導，廣東湛江15日發生一起外送員與名車的車禍，報導指出當時外送員正騎車直行，而這輛勞斯萊斯則正準備右轉彎，外送員因為閃避不及這才與其發生碰撞，所幸事故發生後只有左腿輕微擦傷，而勞斯萊斯則是左前方保險桿處出現裂痕。

由於該輛斯萊斯要價高達人民幣600萬元（折合新台幣約2600萬元），外送員究竟是得賠償天價維修費還是能拿到高額賠償吸引不少網友關注，其中就有在中國擔任律師的公知網紅在《知乎》論壇上分析，根據現場狀況來看，沒有紅綠燈加上汽車前方沒有道路只能右轉，根據中國《道路交通安全法實施條例》第52條第3項規定「機動車通過沒有交通信號燈控制也沒有交通警察指揮的交叉路口，轉彎的機動車讓直行的車輛先行」，直行的外送員應該不須負擔主要責任，肇責主要得由右轉的勞斯萊斯駕駛承擔。

▲外送員與勞斯萊斯的貧富差距導致不少網友懷疑車禍事故的真假。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

不過網路上也傳出不少認為外送人員只受了輕傷，認定是刻意「碰瓷」找上名貴轎車打算詐財領取一筆高額的賠償費，更紛紛傳出要求外送人員得負起全部責任，賠償將近人民幣30至40萬元給車主的聲浪，而該名外送員針對這些質疑也在接受訪問時無奈表示，當地交通警察都還沒完成車禍鑑定，怎麼自己已經被誣賴還得負起全責，希望網友別未判先審。（編輯：楊智傑）