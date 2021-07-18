台中女賣二手冰箱！超狂鈑金「滿滿彈痕」　網愣：怎麼了

近日國內疫情升溫，想必許多人都會一次購買很多食物回家囤放，甚至還會一股腦地把買回家的食材都放進冰箱保存，而冰箱身為我日常生活中必備的電器之一，除了能利用低溫將食物冷藏、保鮮相當方便，竟然還有「擋子彈」的功能？日前就有名台中女網友打算賣出家裡的二手冰箱，但照片上冰箱門卻出現「滿滿彈痕」，這就讓不少網友好奇「這台冰箱遭遇了什麼？」。

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這名原PO日前在臉書社團「台中二手家電、傢俱買賣」中貼出家裡的冰箱照片，並解釋因為全家要遠遷，冰箱只使用了1年3個月左右，加上新家已經有了冰箱所以打算以便宜的價格出清，並解釋除了「外觀受損、無製冰盒、門邊一層置架壞掉」外其他功能無損，不會漏冷，運轉也正常，打算以便宜的四千元出售。

▲不論是冷藏或是冷凍區的拉門外都佈滿著圓形的凹陷。（圖／翻攝自臉書社團「台中二手家電、傢俱買賣」）

不過仔細一看原PO貼出的冰箱照片，「外觀受損」的部份可以發現冰箱在上下兩層門都有著類似「中槍」的彈痕，疑似是遭到重物敲打才產生這些坑坑巴巴的痕跡。不少網友見狀也不禁傻眼提問「請問這台冰箱可以擋子彈嗎？」、「請問這台冰箱遭遇了什麼」、「遭家暴的冰箱，需要協助嗎？」，更有網友幽默笑稱「這絕對是個練武奇材！」。

而原PO發現自己家的「二手冰箱」受到網友們熱烈討論後，也在文章底下解釋原委「大概8個月前親戚來作客卻發酒瘋，一時沒人敢攔就變成這樣了！用到現在功能都正常，要不是遠遷真的捨不得賣」；此外也有網友建議要是家中冰箱受外力影響導致外觀凹陷，可以直接送到鈑金廠修一下或是直接上補土烤漆。（編輯：楊智傑）