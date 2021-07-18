COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

台中女賣二手冰箱！超狂鈑金「滿滿彈痕」　網愣：怎麼了

▲一名台中女網友在臉書社團張貼二手冰箱的資訊，不過照片中的冰箱卻出現類似彈痕的凹陷痕跡，這就讓不少網友傻眼提問「這台冰箱遭遇了什麼？」。（圖／翻攝自臉書社團「台中二手家電、傢俱買賣」）
▲一名台中女網友在臉書社團張貼二手冰箱的資訊，不過照片中的冰箱卻出現類似彈痕的凹陷痕跡，這就讓不少網友傻眼提問「這台冰箱遭遇了什麼？」。（圖／翻攝自臉書社團「台中二手家電、傢俱買賣」）

編輯中心/綜合報導

2021-07-18 22:58:07

近日國內疫情升溫，想必許多人都會一次購買很多食物回家囤放，甚至還會一股腦地把買回家的食材都放進冰箱保存，而冰箱身為我日常生活中必備的電器之一，除了能利用低溫將食物冷藏、保鮮相當方便，竟然還有「擋子彈」的功能？日前就有名台中女網友打算賣出家裡的二手冰箱，但照片上冰箱門卻出現「滿滿彈痕」，這就讓不少網友好奇「這台冰箱遭遇了什麼？」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這名原PO日前在臉書社團「台中二手家電、傢俱買賣」中貼出家裡的冰箱照片，並解釋因為全家要遠遷，冰箱只使用了1年3個月左右，加上新家已經有了冰箱所以打算以便宜的價格出清，並解釋除了「外觀受損、無製冰盒、門邊一層置架壞掉」外其他功能無損，不會漏冷，運轉也正常，打算以便宜的四千元出售。

▲（圖／翻攝自臉書社團「台中二手家電、傢俱買賣」）
▲不論是冷藏或是冷凍區的拉門外都佈滿著圓形的凹陷。（圖／翻攝自臉書社團「台中二手家電、傢俱買賣」）
不過仔細一看原PO貼出的冰箱照片，「外觀受損」的部份可以發現冰箱在上下兩層門都有著類似「中槍」的彈痕，疑似是遭到重物敲打才產生這些坑坑巴巴的痕跡。不少網友見狀也不禁傻眼提問「請問這台冰箱可以擋子彈嗎？」、「請問這台冰箱遭遇了什麼」、「遭家暴的冰箱，需要協助嗎？」，更有網友幽默笑稱「這絕對是個練武奇材！」。

而原PO發現自己家的「二手冰箱」受到網友們熱烈討論後，也在文章底下解釋原委「大概8個月前親戚來作客卻發酒瘋，一時沒人敢攔就變成這樣了！用到現在功能都正常，要不是遠遷真的捨不得賣」；此外也有網友建議要是家中冰箱受外力影響導致外觀凹陷，可以直接送到鈑金廠修一下或是直接上補土烤漆。（編輯：楊智傑）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

「清林散昶」，您覺得罷免林昶佐會成功嗎？

會成功
不會成功
77.25%22.75%
2021-07-18-2021-07-21

首見本土確診個位數，7月26日有機會降級，你有信心嗎?

有信心
沒有信心
55.47%44.53%
2021-07-17-2021-07-20

北市疫調慢半拍，確診者足跡隔了兩天才公佈，對此，你覺得市府公布足跡是否要更迅速？

81.44%18.56%
2021-07-18-2021-07-20

中央宣布BNT疫苗應由學生優先施打，你是否認同？

認同
不認同
56.48%43.52%
2021-07-15-2021-07-18

對於這樣「開放式關係」的感情觀，您覺得？

認同，彼此知情同意就好
不認同，三觀衝擊
25.97%74.03%
2021-07-16-2021-07-18

您覺得民眾自行混打此舉是否正確？

不正確，母湯啦～出問題誰賠？
正確，混打疫苗已是國際趨勢
36.65%63.35%
2021-07-16-2021-07-18
疫情過後，你最想做什麼？

疫情過後，你最想做什麼？

繼續作答
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀