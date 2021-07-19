為何LINE在台灣很難超越？眾曝「2真實理由」：根本無敵
科技網路發達，社群通訊軟體也經過許多更迭，其中包括大家童年回憶的Yahoo！即時通以及MSN等等，而現在，不少人都是透過LINE來聯繫親友以及通話，簡便的功能，在智慧型手機的時代，LINE成為人人每天都必須使用的重要APP。而近日，就有網友討論「LINE有比以前的MSN強嗎？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-19 07:20:30
原PO在PTT貼文指出「以前在電腦前和朋友聊MSN，一邊聊天還能玩遊戲，像是踩地雷、接龍、寶石方塊、旋轉泡泡球都很好玩，以前MSN超好打發時間，現在的Line也有電腦版，但為何做不到當年MSN的即時對戰遊戲？」
貼文一出，釣出不少網友回憶「以前即時通還可以玩OOXX，好懷念」、「那是以前了吧，現在誰跟你玩遊戲」、「我還比較懷念即時通嗆聲娃娃」、「懷念即時通的叮咚～有人在家嗎XD」、「即時通以前的電話功能還真的沒用過」、「MSN的表情符號蠻可愛的」、「MSN跟即時通收掉真的很可惜」。
另外，也有不少人點出LINE的優勢「手機基本上全內建LINE了，市佔率很高」、「LINE能通話不用錢，要怎麼能不用」、「論便利性來說，LINE就很方便，還能通話」、「便利性就無敵，辦公、聊天、通話都有」、「連政府都在用LINE宣導政策了...」、「用戶太廣，你不用LINE要怎跟其他人聯絡，自然而然就一堆人用了」。（編輯：張嘉哲）