使用「無線充電」不方便？用戶一面倒點1優勢：根本神器
現代科技發達，充電不再只靠「實體充電線」，「無線充電」更是現在新起的技術，但無線充電真的好用嗎？評價或許都有好有壞，但近日在網路上就有網友表示疑惑「使用『無線充電』是不是很不方便？」沒想到用戶卻一面倒的點出1點優勢，直言「根本神器」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-19 09:06:39
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「無線充電是不是很雞肋的東西」的文章表示，「第一，你還是要擺在固定位置或是區域上，雖然有些說追劇時可以立起來充，但是那時候也碰不到手機跟插著線有什麼差別，第二，位置不但被限制，而且速度還比有線慢，第三，整體來講也不是無線阿，根本還是要有一條線出來阿」，原PO最後更總結「最重要的是，無線充電還不能邊充電邊滑PTT，這點有線還可以躺在床上滑PTT邊充電，無線充電是不是很雞肋的東西，有沒有八卦？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言「現階段真的不實用」、「車上好用，其他場景都很廢」、「無線充電才能打造全防水」、「回家還不是乖乖拿出有線在那」、「就讓你少一個插拔線的動作啊」、「行動電源都比這東西有用多了」、「沒到通用取代有線，但不是沒用，你不急著把電充滿就放著」、「其實就是為了手機無開孔設計罷了」。
更有用戶一面倒表示「無線充電在汽車上超好用」，「車上真的好用」、「真的就車上好用，搭配無線AA或無線car play根本神器。然後還要搭自動挾持的手機架，不用抽插就是爽」、「開車好用」、「開車時真的也蠻方便」。（編輯：王柏文）