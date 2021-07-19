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東山鴨頭必買啥？內行手刀狂夾「唯一精華」：不點幹嘛吃

▲東山鴨頭究竟該怎麼點才內行？網瘋喊必夾「一精華」。（圖／翻攝自《大社吳姐東山鴨頭》）
▲東山鴨頭究竟該怎麼點才內行？網瘋喊必夾「一精華」。（圖／翻攝自《大社吳姐東山鴨頭》）

編輯中心/綜合報導

2021-07-19 10:09:32

台灣小吃「東山鴨頭」用多種香料先滷後炸，口感外酥內嫩，吃完還能吮指回味，深受不少民眾喜愛，更是許多老饕到夜市必買的美食之一。對此，近日就有網友在PTT八卦版提到，東山鴨頭究竟該怎麼點才懂吃？貼文曝光引發熱議，內行人瘋喊必夾「一精華」。

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原PO表示，炸雞排、滷味吃多了，突然想換換口味，臨時決定想要去買東山鴨頭，卻不知該如何下手。他苦惱求助廣大鄉民「怎麼點啊？有人可以給點意見嗎？」

▲東山鴨頭究竟該怎麼點才內行？網瘋喊必夾「一精華」。（圖／翻攝自PTT）
▲東山鴨頭究竟該怎麼點才內行？網瘋喊必夾「一精華」。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，隨即引發熱烈回響，許多老饕立刻點名必夾「鴨頭」，紛紛回應「頭要啃鴨嘴啊，炸酥酥超香」、「鴨頭有眼珠、有腦、有舌頭、臉頰肉、鴨嘴等」、「鴨嘴酥脆、鴨腦醇厚、鴨舌香甜」、「有人不啃鴨嘴？那你吃東山鴨頭幹嘛」、「內行人要點東山鴨頭」。

其他網友則表示「all in雞皮、甜不辣」、「鴨皮、鳥蛋、甜不辣、豆干、米血」、「脖子、甜不辣、豬血糕」、「我晚餐才吃，大腸超好吃」、「100根鴨舌」；不過，也有部分網友認為「鴨頭沒肉，不好吃，搞不懂吃鴨頭的人在想啥」、「真有人會啃鴨嘴喔」、「鴨頭好吃但好貴，學生時只能買脖子」。（編輯：賴詠璿）

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