「煎水餃」怎做才外酥內嫩？知情人揭美味關鍵：超級好吃
水餃方便料理，口味多變又具有飽足感，尤其現在防疫期間，不少人都會到賣場購買水餃來囤放，只要肚子餓，下鍋幾分鐘就可以馬上吃，非常便利。而近日就有網友在網路上表示疑惑「『煎水餃』該怎麼做才會外酥內嫩？」沒想到卻引起知情人揭露了美味的關鍵，直言「超級好吃」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-19 09:55:45
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「水餃用煎的餡很軟，皮是脆的」的文章表示，「因為不常下廚，這個是第一次用，所以不確定是本來就這樣還是我做錯的關係，我剛剛把冷凍水餃直接下鍋，食譜看錯，它說3/4碗水，我看成淹過水餃3/4...正確應該是淹過1/4，所以煮有點久，有點膨脹，但後來收的時候又恢復了」，這也讓原PO非常疑惑「請問會是因為水太多才導致內餡都軟爛的嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示，煎水餃要好吃的美味關鍵在於「水量」，「把餃子排滿鍋子 加水到約一半高度」、「水裡加點麵粉，倒到水餃1/3高，蓋鍋蓋，煮一下再拿開收乾」、「麵粉1：油1：水10，煮到快乾時開蓋收乾，內餡不會軟爛皮又脆」，更有網友推薦可以使用氣炸鍋「直接丟氣炸鍋，200度17分鐘，脆脆的超好吃」。
事實上，「煎水餃」要好吃的關鍵在於「水量」，先下適量的油到平底鍋，熱鍋後關火，加水入鍋，讓水約淹至餃子整體高度的2/3，如果是手工現包、非冷凍的餃子，水量淹至1/2處即可。小火烹煮至水滾後上蓋，其間不要任意移動餃子。而如果是氣炸鍋的部分，則是要先在內鍋先噴上一點植物油防沾黏，再排放上泡過水的冷凍餃，於餃子表面刷或噴上適量植物油，以氣炸鍋150-170度之間調整度數，炸15-17分到餃子皮面金黃即可。（編輯：王柏文）