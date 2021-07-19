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剖腹產遭酸懶惰！公公不准尪「幫顧小孩」　理由讓她崩潰

▲有名女子因為生產不順利，必須緊急剖腹產，沒想到事後卻遭公公狠酸。 （示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲有名女子因為生產不順利，必須緊急剖腹產，沒想到事後卻遭公公狠酸。 （示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-07-19 10:53:21

婚後的婆媳問題，一直以來都是不少家庭面臨的巨大困難，但也有些人是要面對「公媳問題」。近日，國外就有名女子因生產不順，必須要緊急剖腹產，耗盡全身所有力氣，想不到事後卻被公公指責懶惰，甚至還阻止老公幫忙帶小孩，讓她相當難過。

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根據英國《太陽報》報導，國外有名女子待產很長一段時間，卻遲遲無法順利產下嬰兒，最後只好選擇剖腹產。她當時早已筋疲力盡，但看到老公抱著女兒的樣子，覺得一切辛苦都值得了，然而，這美好的一切都被公公一句話毀了。

女子生產完隔天，公公到醫院探望她和女兒時，一進門就直接酸「你懶得自己生了，對嗎？」雖然旁人聽起來只是玩笑話，但她卻失望地說「我從公公的眼神可以看出嘲諷，那感覺真的很不舒服」。她提到，公公很喜歡分享自己的守舊觀念，即使這些觀點可能會惹人不開心，但公公從不在乎是否會侮辱別人。

▲女子透露，公公不但阻止老公幫忙換尿布、洗澡等，甚至不准他和女兒玩。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲女子透露，公公不但阻止老公幫忙換尿布、洗澡等，甚至不准他和女兒玩。（示意圖／翻攝自Pixabay）
女子舉例，每次公婆到訪後，都會阻止老公幫忙換尿布、餵奶、洗澡等，甚至不准老公和女兒玩，因為公公認為「這是女性應該負責的家事」。她也透露，公公與孩子的關係也不好，見面都是斥責和批評，例如手肘別放在桌上、不要張著嘴吃飯、男孩子不能哭，導致雙方出現嚴重隔閡。

女子接著說，她現在已經是三個孩子的媽媽了，但和公公的關係依舊非常緊張，而孩子們還拒絕探望公婆，甚至在家庭活動，也不願意理會公公，這讓她忍不住直呼「最讓人遺憾的是，他明明可以和孫子女建立親密的關係，但他卻選擇另一種方式」。（編輯：許智超）

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