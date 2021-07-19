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威力彩上看7億！男衝好市多突有靈感　秒搬「5中獎法寶」

▲有人夫被老婆拜託到好市多採購，卻因老婆一句「家裡需要的商品」而苦惱，沒想到意外翻到包內的威力彩後，瞬間有了靈感。（示意圖／記者楊智傑攝）
▲有人夫被老婆拜託到好市多採購，卻因老婆一句「家裡需要的商品」而苦惱，沒想到意外翻到包內的威力彩後，瞬間有了靈感。（示意圖／記者楊智傑攝）

編輯中心/綜合報導

2021-07-19 11:09:08

威力彩頭獎已經連續31期槓龜，台灣彩券表示，獎金累計至本期，今（19）日將開出，頭獎獎金上看高達7億元，吸引不少民眾紛紛下注試試手氣。對此，就有一名網友指出，老婆拜託他到好市多買東西，僅交代他一句「家裡需要的商品」，讓他十分頭痛，然而當他翻到包內的威力彩後，瞬間有了靈感，立馬列出購物清單，讓網友們紛紛笑翻留言。

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原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示老婆交代他到好市多採購，但僅交代一句「家裡需要的商品」，讓他頭痛直呼「啊～範圍也太大，算了！我就自己逛逛隨便買」。

然而，他就意外在包包內翻到一張威力彩，瞬間讓他有了靈感，「所我買了這些：1.櫻桃還有甜蝦-紅色招財、2.吐司-有土斯有財、3.水餃-元寶、4.德國豬腳-轉運、5.鳳梨蘋果馬芬，鳳梨-旺旺來、蘋果-平安」，最後自信直喊「又想到昨天吃了蘿蔔糕，是好彩頭啊！吃鳳梨蘋果馬芬，平安旺旺來，中了馬上分妳。這樣跟老婆解釋，應該會給過吧！」

▲網友原本不知道該買些什麼回家，意外因為包內一張威力彩而有了靈感。（圖／翻攝Costco好市多
▲網友原本不知道該買些什麼回家，意外因為包內一張威力彩而有了靈感。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
貼文一曝光，便引來不少網友紛紛笑翻留言，「全都是吃的，家用品呢」、「真厲害呀！先把吃的理由想好想滿」、「祝你中大獎，把整個好市多搬回家」、「我可以保證，你回家一定被罵翻」、「這個發文是要眾人確保您的安危嗎」、「你可能還沒中獎就要準備被普渡了」、「太可愛了合理解釋清楚嘿」。（編輯：陳雅雲）

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