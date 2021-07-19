「月薪4-5萬」可過超爽？結局引出過來人怒火：完全搞錯
現代人求職工作，往往首先考慮的都是薪水，有一份好薪水的工作，才能維持著良好的生活品質，而近日就有一位網友在網路上發文表示疑惑「『月薪4至5萬』是不是可以過超爽？」沒想到結局卻引出過來人的怒火，直言「完全搞錯了吧」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-19 11:18:30
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「單身月薪4至5萬，是否可過很爽...？」的文章表示，「如果單身、不婚不生，然後可能自己租屋甚至住家裡，未來可能不買房或是買個小套房，自己一個人這樣過，是不是月薪大概4至5萬，大概薪資中位數，就可以過得很爽很愜意了？有八卦嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「普通，好東西還是吃不到」、「要買房，先扣個一兩萬，品質？完全搞錯了吧」、「普通而已，自己要爽起碼也要個7、8萬」、「不太夠，你年老失去工作能力，你的退休金完全不夠負擔，如果預計持續單身，起碼月存兩萬養老院費」、「自己要爽起碼也要個7、8萬+1」、「大概6萬多，住家裡，買711可以不看價錢」、「4、5萬可以爽的前提是，上無父母、下無妻小、免租房子、無病無痛」。
甚至更有領這樣薪水的過來人表示不滿「住家裡+沒小孩+不用孝親費+沒貸款」，這樣的情況薪水4、5萬才會足夠，甚至也有人說「自己租屋4-5萬，根本沒多啥錢可以用，房租每月開銷3萬就噴掉，至少要十萬才活得像個人」。（編輯：王柏文）