買三明治見包裝「誤會大了」！內行秒懂：不是客人都有腦
台灣街上早餐店林立，近年來不少店家除了販賣傳統中式美食，還有美式特色的餐點，讓民眾的選擇更加多樣。然而，就有一名網友表示，到早餐店買了一份總匯三明治，拿到後見到包裝卻驚恐直呼「誤會大了！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-19 11:54:36｜2021-07-19 11:57:31
原PO於臉書社團《爆怨2公社》上貼出一張照片，無奈表示「買了一個總匯，然後他給我包成這樣，原來我印象中的總匯是四等份是誤會大了」。據了解，總匯三明治主要是以煎蛋、火腿、蔬菜、起司、培根和番茄等食材為主，有些店家會以雙層形式製作，再將其切成四等份，並用牙籤穿好。
貼文曝光後，就引來不少網友討論，「看店家吧，我也有買過對切的，也有買過切4等份的！」、「總匯三明治我只接受切四等份插竹籤的，對切或分開包裝都是邪物」、「上次外送也是，感覺就是從旁邊拿起來的」、「我也曾有過，總匯給我對切，我真的無法接受」、「我也喜歡切4份～熱熱的包在袋子裡會軟掉..感覺很噁!」、「沒人規定怎麼包啊」、「我家這的早餐都這樣裝耶，好吃才是重點」。
然而，許多老饕反而大讚該包裝方法，直言「這樣比較不容易乾，切四份吐司好快乾，而且袋子及盒子的成本也不一樣」、「可是這樣吃比較方便，我是喜歡切三角」、「這樣吃的時候比較方便～你買的這家應該是包工不太好，包醜了」；甚至有早餐店員工透露「不切四等份最大的原因就是要插牙籤，不是每個客人都有腦，有些跟著牙籤吃再來鬧」，讓同行跳出來直喊「我做早餐店的，還真的遇過」、「我以前也遇過」、「真的遇過」。（編輯：陳雅雲）