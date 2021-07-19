柯文哲舉債自購疫苗 侯友宜：3周前已建議中央購買第3劑
台北市長柯文哲拋出舉債40億「自購mＲＮＡ疫苗」的想法，讓民眾打第三劑來對抗變種病毒，引發熱議；對此，新北市長侯友宜強調，記得在三個禮拜前，Delta還沒進來時，就特別在記者會呼籲中央要及早部署。
記者陳志仁／新北報導
2021-07-19 11:42:11｜2021-07-19 12:30:36
侯友宜今（19）日表示，記得在三個禮拜前，Delta那時候還沒進來，就特別在記者會呼籲中央要及早部署，買加強版的第三劑疫苗，預防Delta的侵襲；其實中央購買第三劑的疫苗，最重要是要保護全台灣國民的健康，在這裡還是再度的呼籲中央，及早購買第三劑，讓全體的國民不要因Delta進來，沒有辦法有更好的保護。
柯文哲今日受訪時認為，台灣現階段連第二劑的施打狀況都不佳，還在觀望疫苗到貨及施打的情況，預算到年底才會正式的核定，還有半年時間可觀察台北市到底要不要準備第三劑的疫苗；相關事項都有在進行準備的措施，但僅是在準備的階段，不需要提出來造成太多社會的輿論，也直言疫苗的採購，「通常國家做得好，就用不著我們了。」
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