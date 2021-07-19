婦拒掃實聯制「亂丟推車」！人夫慘遭波及　霸氣開嗆16字

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原PO指出，婦人離開時還把手推車亂丟，意外撞到老公，沒想到換老公生氣怒罵「每個人進去都要掃，不想掃就不要進去」，婦人也不斷回嘴「你是誰啊？你是什麼東西？」直到騎車離開才罷休，這讓她傻眼直呼「妳乖乖掃QR碼人家也不會抓妳啊，疫情尚未完全趨緩，就算再麻煩，也配合一下吧」。
貼文曝光後，網友們也紛紛回應，「就是有人覺得沒差啊…」、「辛苦了，這年頭怪人很多」、「下次直接報警」、「為什麼要逃避掃碼？心虛嗎？」、「很多人就是不見棺材不掉淚，只能奉勸要進入室內場所的人，自己做好防護才是最重要的」、「建議報警囉，這個是防疫破口」、「也可以用簽名的方式啊！我都用簽的」。
另外，也有服飾店員工感嘆，「微解封之後這樣的顧客真的變多了，我們店17日才來一對奇葩夫妻，不但拒絕填寫實聯制、拒絕掃QR碼、拒絕消毒、量體溫，還在店外嗆聲『只有你們店家怕，我們也怕』，怕還出來是在哈囉…」。（編輯：許智超）
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