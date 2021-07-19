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婦拒掃實聯制「亂丟推車」！人夫慘遭波及　霸氣開嗆16字

▲有網友逛完超市時，看到有位婦人沒掃簡訊實聯制，被抓包怒嗆店員。（圖／翻攝自unsplash）
▲有網友逛完超市時，看到有位婦人沒掃簡訊實聯制，被抓包怒嗆店員。（圖／翻攝自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-07-19 12:23:04｜2021-07-19 12:24:30

台灣疫情尚未平息，但隨著各縣市三級警戒微解封，有些人開始不遵守防疫措施。近日，就有人妻抱怨，她在超市遇到一位婦人沒掃描QR碼，被店員要求出示簡訊，沒想到對方竟直接嗆「為什麼要抓我？」而老公後來還被婦人亂丟的手推車撞到，氣得老公當場回罵，貼文一出也引起熱議。

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原PO在《爆怨2公社》表示，她和老公日前到超市購物，離開時遇到一位婦人沒掃描QR碼，由於對方已經走入店內，因此店員只好要求出示簡訊，婦人聽完不耐煩地回答「看啦看啦」，結果下一秒就被抓包沒掃描，當場爆氣回嗆「不用了啦，為什麼要抓我？我就是不想被抓」。

原PO指出，婦人離開時還把手推車亂丟，意外撞到老公，沒想到換老公生氣怒罵「每個人進去都要掃，不想掃就不要進去」，婦人也不斷回嘴「你是誰啊？你是什麼東西？」直到騎車離開才罷休，這讓她傻眼直呼「妳乖乖掃QR碼人家也不會抓妳啊，疫情尚未完全趨緩，就算再麻煩，也配合一下吧」。

▲婦人離開時亂丟推車，意外撞到老公，沒想到老公霸氣嗆「每個人進去都要掃，不想掃就不要進去」。（示意圖／翻攝自《pixabay》
▲婦人離開時亂丟推車，意外撞到老公，沒想到老公霸氣嗆「每個人進去都要掃，不想掃就不要進去」。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）
貼文曝光後，網友們也紛紛回應，「就是有人覺得沒差啊…」、「辛苦了，這年頭怪人很多」、「下次直接報警」、「為什麼要逃避掃碼？心虛嗎？」、「很多人就是不見棺材不掉淚，只能奉勸要進入室內場所的人，自己做好防護才是最重要的」、「建議報警囉，這個是防疫破口」、「也可以用簽名的方式啊！我都用簽的」。

另外，也有服飾店員工感嘆，「微解封之後這樣的顧客真的變多了，我們店17日才來一對奇葩夫妻，不但拒絕填寫實聯制、拒絕掃QR碼、拒絕消毒、量體溫，還在店外嗆聲『只有你們店家怕，我們也怕』，怕還出來是在哈囉…」。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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