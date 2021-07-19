「爽扔洗衣球」室友急喊停！她見真相震驚：我一直洗錯
洗衣機雖然對於現代人來說非常方便，只要將衣物及清潔用品丟進去，按下按鈕就能洗完衣服，省時又省力。近日，一名女網友在臉書社團提到，她逛街買了特價的洗衣球回家，洗衣服時先把衣服丟下去，正準備要丟洗衣球時，室友卻突然出面阻止，原因曝光讓她震驚直嚷「原來我一直洗錯！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-19 12:15:43
原PO在臉書社團《愛逛寶雅POYA好物分享》表示，以前都要抱著一大瓶洗衣精，手邊抖邊擔心是否倒太多，也嘗試過使用洗衣粉，但實在不太會分辨究竟該放幾匙，後來無意間在電視上看到洗衣球的廣告，腦波很弱地就去買來試用。
原PO接著說「我大概都是2天洗一次衣服，直接一顆，咚！」 但是當她昨天正要洗衣服的時候，先把衣服丟下去，準備要丟入洗衣球時，室友從她身後冒出，並且問道「妳要幹嘛？」原PO回應「洗衣服啊」，室友又說「妳衣服先丟？」她疑惑地說「對啊，不然呢？」室友要她看看盒子上面寫了什麼，原PO一看驚呼「是球球要先丟欸哈哈哈哈哈，原來我一直洗錯」，趕緊貼文分享步驟給大家，笑稱「雖然感覺只有我會丟錯」。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「我也都後丟欸！下次改」、「原來如此！我也都先放衣服哈哈」、「原來球在下，衣在上！原來如此」、「原來是要先放球，沒仔細看過，我都跟衣服一起進去，我覺得一顆就很給力洗得很乾淨」、「太驚訝了我也後丟」。（編輯：賴詠璿）