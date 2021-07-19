超商「神秘活動」又來了！男衝櫃檯震驚 眾秒懂：很邪門
台灣超商密度超高，在同條街上就會有好幾間同樣或者不同企業的超商，成為人們日常生活密不可分的商家，而超商為吸引客人上門，也時不時會推出不同優惠。近日，就有網友分享自己去超商買飲料時，發現超商有「神秘活動」，結帳時自己都愣住了，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-19 12:31:14
原PO在「爆廢公社公開版」貼文指出「在7-11買飲料抽中兩件飲料0元！我結帳時還有點疑惑....還請店員再三確認，想請問抽中0元的機率是多少？」只見貼出的發票，原PO買了兩瓶飲料，總價值80元，但因為抽到7-11的兩瓶飲料的戳戳樂活動，而整單免錢，相當幸運。
貼文一出，網友紛紛回應「這真的超邪門的...買過最低消36元抽到0元，貴的都抽到89折＝＝」、「以前也中過，店長還跟店員在那邊鼓掌，還給我拉拉炮，我在旁邊傻眼」、「之前的活動一家店連中三次店員一臉不可思議」、「我也抽過1次，我還傻眼問店員說，所以我可以走了？」、「之前抽到1元，瞬間傻眼，心裡OS早知道買多一點啊」、「會後悔沒買最貴的那種，禮拜五才中0元的 ，店員臉都囧成一團」、「每次買貴的都要付錢，買便宜的才會中，真的很邪門」。
不過，也有不少網友表示「從來沒中過＝＝」、「炫耀文是吧....真的很難中啊」、「從未中過！總是跟幸運之神擦身而過啦！對我而言0元機率真的不高」、「沒中過0元的，好羨慕」、「我運氣好差啊，都沒中過0元的」。（編輯：張嘉哲）