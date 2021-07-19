超商「神秘活動」又來了！男衝櫃檯震驚　眾秒懂：很邪門

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▲網友購買超商兩瓶飲料抽到0元，讓他不可置信。（圖/爆廢公社公開版）

之前的活動一家店連中三次店員一臉不可思議」、「我也抽過1次，我還傻眼問店員說，所以我可以走了？」、「

會後悔沒買最貴的那種，禮拜五才中0元的 ，店員臉都囧成一團」、「每次買貴的都要付錢，買便宜的才會中，真的很邪門」。

不過，也有不少網友表示「從來沒中過＝＝」、「炫耀文是吧....真的很難中啊」、「從未中過！總是跟幸運之神擦身而過啦！對我而言0元機率真的不高」、「沒中過0元的，好羨慕」、「我運氣好差啊，都沒中過0元的」。（編輯：張嘉哲）