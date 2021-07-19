女買Apple多了「專屬小癖好」！果粉激動全跪：滿滿信仰
知名科技公司蘋果（Apple）商品相當多樣，旗下產品如iPhone、iPad等都深受果粉喜愛，近幾年也推出許多新品，引起消費者熱烈討論。對此，就有一名女網友指出，自從開始買了Apple的產品，就多了一個「專屬癖好」，果粉們一瞧紛紛讚嘆直呼「信仰值好高！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-19 13:12:24｜2021-07-19 13:17:18
原PO於《Dcard》上發文，好奇詢問「大家有沒有把Apple的盒子蒐集在同一個櫃子的癖好？」她表示以前只有買iPhone、Mac、Airpod等產品，但最近則多買了iPad和Apple Pencil，「再把盒子放進自己專屬apple的櫃子裡，就發現，哇噻這就是所謂的信仰櫃嗎？」最後她也興奮直喊「好想看大家的信仰櫃長怎麼樣」。
貼文一曝光，也引來不少果粉分享自家的信仰櫃，讓網友們震驚直喊「各位的信仰值都好高」、「大家都⋯好⋯有⋯錢⋯」、「哇滿滿的新台幣」、「真的是用錢砸出來的信仰」、「我還會把iPhone的外盒膠膜黏回去欸！產品本身的膠膜也會留在盒裝內」、「財富自由吧各位」、「我也很愛蒐集蘋果的盒子～香到不行，每次家裡只要有新的盒子就會被我拿走XD」。
但也有人抱持不同看法，「是只有我過了保證期後就把盒子全丟嗎….」、「對於真的買很多的人來說，這些盒子真的很佔空間==」、「我個人是盒子太多看了會很阿雜，所以拆完都直接丟掉，對我而言就是紙盒印刷品而已，知道別人有這樣需求後，開始想直接裝箱給想收藏的人」、「一律把垃圾都丟了，一乾二淨那種」、「原來大家都會收藏，我只關心裡面的產品，一拿出來盒子即丟」。（編輯：陳雅雲）