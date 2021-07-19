視察教職員施打疫苗 林右昌：有信心恢復市民正常生活
基隆市政府自今（19）日針對國小教職員等三大族群、共4千多人，安排專案疫苗施打作業；基隆市長林右昌上午前往施打站視察，也強調疫情已逐漸穩定，市府各單位正研議各項措施，讓大家恢復正常生活。
記者陳志仁／基隆報導
2021-07-19 13:19:25
林右昌指出，除了透過平台預約施打的市民外，市府從今日起也開始針對國小及國小附幼教職員、市場夜市攤商，及精神與呼吸照護病患等三大族群，安排疫苗施打專案，藉由雙軌進行，希望把基隆市的疫苗涵蓋率快速提升。
林右昌除了向在場配合施打疫苗的國小教職員及市民朋友表示謝意，也不忘向大家宣傳市府特別安排還未正式啟用的郵輪轉運站作為施打站；除讓大家能夠在舒適的環境中施打疫苗，還可以搶先體驗未來的郵輪轉運站。
林右昌也期許疫情能順利在26日降為二級，市府各相關單位都會視疫情的狀況及中央指引，研議逐步讓大家恢復正常生活的各項措施；基隆市已經10幾天都是+0，疫情相對穩定，更有信心能逐步恢復市民的正常生活。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。