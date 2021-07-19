北市開學「線上線下混合制」？家長破解盲點吵翻：怎可能

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假設一班25名學生，也許就5個來學校上課，其他20個在家線上教學，而那5個人可能是家裡沒有人照顧，少人到校也比較不會有感染問題。

▲台北市長柯文哲接受媒體表示，目前北市是計畫開學採用線上線下混合班，只要沒人照顧的小孩就可送到學校，其餘人則在家上課。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

那我一定說沒人照顧啊，什麼鬼想法

為什麼不行？之前停課時教育部就是這樣要求啊！