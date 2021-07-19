北市開學「線上線下混合制」？家長破解盲點吵翻：怎可能
隨著國內疫情逐漸趨緩，26日可能有機會三級防疫警戒解除，而到了7月底，一轉眼暑假也已經過了一半，不少家長也開始關注，九月小孩是否能重新返回學校上課的議題。對此，台北市長柯文哲接受媒體訪問表示，北市目前計畫採線上線下混合班，意即部分人待在家，部分人到校上課，結果消息一出，引發不少家長討論。
編輯中心/綜合報導
2021-07-19 14:21:27
柯文哲接受《台灣啟示錄》專訪表示，北市從小學到高中都要做好九月準時開學的準備，加上老師也打了疫苗，目前北市是計畫開學採用線上線下混合班，舉例來說，假設一班25名學生，也許就5個來學校上課，其他20個在家線上教學，而那5個人可能是家裡沒有人照顧，少人到校也比較不會有感染問題。
而消息曝光之後，引起不少家長在《NOWnews》貼文底下留言「家長：我們的都沒人照顧喔」、「如果可以讓小孩去學校，哪個家長會讓小孩在家」、「老師同時顧現場跟線上的小朋友，有夠難」、「挑戰人性，那沒去的要繳多少，去要繳多少啊？」、「那我一定說沒人照顧啊，什麼鬼想法」、「請問哪個家長會說自己能照顧的啦！哈哈哈」、「直接申請沒人照顧+1結果全班都去學校了」。
不過，也有家長認為「非常時機，非常做法！面對實際上早發生的狀況，解決問題！」、「為什麼不行？之前停課時教育部就是這樣要求啊！學校都有遵照教育部的要求來進行」、「這應該是最完美的做法了...雖然老師很累，但非常時期」、「說不行的人可以說一個更好的方案來聽聽看」。（編輯：張嘉哲）
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