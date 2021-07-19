麥當勞「正確點餐方法」曝光？店員認證狂讚：會爽一整天
台灣速食業者眾多，各家都有其不同的特色，而速食業龍頭「麥當勞」因其獨特的薯條風味，以及時不時推出新產品，深受大眾喜愛，但你知道怎麼在麥當勞點餐，才會讓店員及客人都非常滿意？就有網友分享自己去麥當勞點餐時的「獨特方法」，釣出不少店員狂讚，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-07-19 15:00:21
原PO在「Dcard」貼文指出「去麥當勞最討厭的，就是店員冗長的選擇問題，像是問我飲料薯條要不要加大，或者要不要加購什麼的，前陣子去吃麥當勞，我走到櫃檯前，都還沒等店員開口，我直接就說『你好！我要麥克雞塊餐，飲料可樂加大去冰，薯條加大，加購四塊麥克雞塊跟蘋果派，內用』結果店員還念念有詞的輸入餐點時，旁邊的女組長已經笑了出來，結完帳時餐點也都快好了，真的有夠快。
貼文一出，釣出不少麥當勞店員表示「最喜歡你這種客人了，我也真的不想問那麼多」、「正確麥當勞點法，請轉發廣大鄉親」、「最喜歡這種自己點當時主要促銷的餐點又有加購雞塊的客人，每次一直問好累」、「問促銷就算了，飲料薯條要什麼、要不要加大也要問，真的累」、「我愛死這種客人，不然真的很渴好嗎」、「最喜歡一次講完要什麼餐點的客人」、「真的超愛客人這種點法，遇到心情會爽一整天」。
不過，也有網友表示「曾經試過啊，但店員問完又再問我一次....好像來不及按」、「我之前一次講完他都不記得，複誦的都錯的」、「僅限個人要吃的點餐，點兩份以上很多店員就陣亡了」、「但是就算全部一次講完，店員還是一個一個重複問」；不過也有店員解釋「重複一次只是確認餐點，不是忘記，因為出錯餐會很麻煩」。（編輯：張嘉哲）