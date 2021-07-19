婚鬧玩太瘋！「新郎與3伴娘」被綁電線桿 喊一句惹怒網
大陸有些地區在新人結婚時，會有「婚鬧」的習俗，包括鬧新娘、鬧洞房等，希望藉由賓客的笑聲驅走洞房裡的魔鬼，但如果玩得太過火，可能會引起反效果。近日，四川就有對新人結婚時，新郎的好友們將3位伴娘及新郎綁在電線桿上，並用樹枝抽打，讓他們相當尷尬，沒想到事後新郎還說出一句話，徹底惹怒網友們。
編輯中心/綜合報導
2021-07-19 15:31:43
根據《沸點新聞》報導，大陸四川瀘州市有一對新人在17日舉辦婚禮，當時新郎坐車前往新娘家，怎料，新郎才剛下車就被伴郎圍住，用膠帶將他與3位伴娘一起綁在電線桿上，接著還用樹枝、藤條不斷抽打，使新郎與伴娘們不斷發出哀號聲，但現場氣氛卻十分熱鬧。
過了一陣子後，伴郎們才將他們鬆開，放新郎進門迎娶新娘。事後，新郎表示「當時感覺有一點尷尬，他們打得我好痛啊，我想還手啊」，但下一秒又說「這是我們當地的一種習俗，也是我們大家年輕人熱鬧一下，肯定延續下去比較好啊！」
許多網友看完卻不認同新郎，紛紛留言回應，「這不是風俗，是惡俗…」、「這種行為不可取，希望男生不要做這這種不守男德之事」、「惡俗婚鬧，把新郎跟伴娘綁在一起到底是什麼意思」、「我看不懂，但我大為震撼」、「希望延續下去是什麼？別鬧了」、「根本不用延續下去好嗎」、「這是悲劇的開始，雖然很希望新郎幸福」。（編輯：許智超）