COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

婚鬧玩太瘋！「新郎與3伴娘」被綁電線桿　喊一句惹怒網

▲大陸有對新人結婚時，竟把新郎與3名伴娘綁在電線桿上，拿藤條抽打。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲大陸有對新人結婚時，竟把新郎與3名伴娘綁在電線桿上，拿藤條抽打。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-07-19 15:31:43

大陸有些地區在新人結婚時，會有「婚鬧」的習俗，包括鬧新娘、鬧洞房等，希望藉由賓客的笑聲驅走洞房裡的魔鬼，但如果玩得太過火，可能會引起反效果。近日，四川就有對新人結婚時，新郎的好友們將3位伴娘及新郎綁在電線桿上，並用樹枝抽打，讓他們相當尷尬，沒想到事後新郎還說出一句話，徹底惹怒網友們。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《沸點新聞》報導，大陸四川瀘州市有一對新人在17日舉辦婚禮，當時新郎坐車前往新娘家，怎料，新郎才剛下車就被伴郎圍住，用膠帶將他與3位伴娘一起綁在電線桿上，接著還用樹枝、藤條不斷抽打，使新郎與伴娘們不斷發出哀號聲，但現場氣氛卻十分熱鬧。

▲雖然新郎被綁在電線桿上鞭打，但他認為這習俗延續下去比較好。（圖／翻攝自《沸點新聞》微博
▲雖然新郎被綁在電線桿上鞭打，但他認為這習俗延續下去比較好。（圖／翻攝自《沸點新聞》微博 ）
過了一陣子後，伴郎們才將他們鬆開，放新郎進門迎娶新娘。事後，新郎表示「當時感覺有一點尷尬，他們打得我好痛啊，我想還手啊」，但下一秒又說「這是我們當地的一種習俗，也是我們大家年輕人熱鬧一下，肯定延續下去比較好啊！」

許多網友看完卻不認同新郎，紛紛留言回應，「這不是風俗，是惡俗…」、「這種行為不可取，希望男生不要做這這種不守男德之事」、「惡俗婚鬧，把新郎跟伴娘綁在一起到底是什麼意思」、「我看不懂，但我大為震撼」、「希望延續下去是什麼？別鬧了」、「根本不用延續下去好嗎」、「這是悲劇的開始，雖然很希望新郎幸福」。（編輯：許智超）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

PK迎微解封首周末，你有出門嗎?

有，終於可以正大光明出門透透氣
沒有，繼續居家耍廢
12.09%87.91%
2021-07-19-2021-07-21

「清林散昶」，您覺得罷免林昶佐會成功嗎？

會成功
不會成功
76.43%23.57%
2021-07-18-2021-07-21

首見本土確診個位數，7月26日有機會降級，你有信心嗎?

有信心
沒有信心
48.73%51.27%
2021-07-17-2021-07-20

北市疫調慢半拍，確診者足跡隔了兩天才公佈，對此，你覺得市府公布足跡是否要更迅速？

83.33%16.67%
2021-07-18-2021-07-20
疫情過後，你最想做什麼？

疫情過後，你最想做什麼？

繼續作答
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀