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跟進北市線上線下混合班？新北：會有自己的規劃與作法

▲教育局長張明文指出，新北巿的教育環境具多元型態，台北巿的方式並不適合新北巿，新北會有自己的規劃與作法。（圖／翻攝侯友宜臉書）
▲教育局長張明文指出，新北巿的教育環境具多元型態，台北巿的方式並不適合新北巿，新北會有自己的規劃與作法。（圖／翻攝侯友宜臉書）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-19 16:03:33

為因應9月的開學，台北市長柯文哲拋出中、小學擬採「線上線下混合班」的震撼彈，引發正反兩面的意見；對此，新北市政府教育局長張明文指出，新北巿的教育環境具多元型態，台北巿的方式並不適合新北巿，新北會有自己的規劃與作法。

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新北市長侯友宜今（19）日主持新北的防疫應變會議，媒體詢問柯文哲拋出中、小學的學生採「線上線下混合班」的作法，新北市是否會跟進？侯友宜則示意張明文回應；張明文說，目前教育局已訂定「新北市高級中等以下學校暨幼兒園因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情開學前後防疫計畫」草案，正徵詢各界意見中。

張明文表示，國高中開學前的活動，包括新生訓練、備課日、校務會議、始業式、開學日等，目前以線上辦理為主，實體辦理為輔，並須符合防疫規定；另考量新北市學校包括都市及偏鄉等多元型態，基於疫情專業及教學專業雙重考量下，以「人口集中」、「交通熱點」及「疫情發展」等因素綜合分析，提出「實體授課」、「分流授課」、「線上授課」等多元授課模式。

張明文補充，「實體授課」－在零疫情地區，同意全校學生到校上課，進行實體教學。「分流授課」－全校學生依年級、班級或組別分流，部分學生在校上課；部分學生在家線上學習，目的在降低到校學生數，以利落實防疫。「線上授課」－在疫情熱區，部分或全校學生在家上課，採取同步、非同步、Youtube影片、CH3公用頻道影片、實體教材等5種授課方式。

張明文說，考量開學時教職員皆已施打疫苗，若疫情已降級，在嚴格落實防疫措的前提下，仍以實體授課為原則，但若家長有疑慮，學生也可在家與教室同步視訊直播上課，相關事宜仍須視疫情的變化滾動修正，以保障全體師生平安健康及維護學生受教權益；新北巿的教育環境具多元型態，會有自己的規劃與作法。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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