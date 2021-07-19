跟進北市線上線下混合班？新北：會有自己的規劃與作法

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張明文表示，國高中開學前的活動，包括新生訓練、備課日、校務會議、始業式、開學日等，目前以線上辦理為主，實體辦理為輔，並須符合防疫規定；另考量新北市學校包括都市及偏鄉等多元型態，基於疫情專業及教學專業雙重考量下，以「人口集中」、「交通熱點」及「疫情發展」等因素綜合分析，提出「實體授課」、「分流授課」、「線上授課」等多元授課模式。
張明文補充，「實體授課」－在零疫情地區，同意全校學生到校上課，進行實體教學。「分流授課」－全校學生依年級、班級或組別分流，部分學生在校上課；部分學生在家線上學習，目的在降低到校學生數，以利落實防疫。「線上授課」－在疫情熱區，部分或全校學生在家上課，採取同步、非同步、Youtube影片、CH3公用頻道影片、實體教材等5種授課方式。
張明文說，考量開學時教職員皆已施打疫苗，若疫情已降級，在嚴格落實防疫措的前提下，仍以實體授課為原則，但若家長有疑慮，學生也可在家與教室同步視訊直播上課，相關事宜仍須視疫情的變化滾動修正，以保障全體師生平安健康及維護學生受教權益；新北巿的教育環境具多元型態，會有自己的規劃與作法。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。