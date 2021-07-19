酪梨過熟太軟怎麼煮？內行多加「1物」：有甜味又更健康

酪梨營養價值高，隨著健康飲食觀念的興起，不少料理、餐廳當中都能時常看見酪梨的身影，更有許多民眾在調整飲食習慣的過程中，選擇吃酪梨補充營養，也因此產生各種不同的吃法。不過近日有網友發現，自己買了一顆酪梨結果熟成的時間過太久，整顆酪梨過熟後放太軟，不知道該如何料理因此發文向網友求助。

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這名女網友日前在PTT的cookclub版上發文提到，之前自己買了幾顆酪梨，結果熟成的時間沒抓好，結果越變越軟，現在整個果實已經呈現泥狀了，「吃起來感覺好噁心，有沒有比較好的料理方式可以讓它變的沒那麼噁心的? 畢竟酪梨不便宜，不想白白浪費掉！」。

▲你都怎麼吃酪梨呢？（圖／取自 pixabay ）

此外原PO也提到自己目前想到的方法是把酪梨跟蛋攪拌再一起煎，「不知道味道如何，有其他更好的料理方式嗎？」，文章曝光後掀起許多熱心網友回應，其中就有不少人點出把酪梨跟蛋攪拌再一起煎不是好作法，「酪梨加熱苦味會跑出來！不建議和蛋一起煎」。

那麼該如何料理已經過熟的酪梨，留言中除了有不少網友推薦加到牛奶中做成酪梨牛奶或是抹醬外，也建議可以添入「優格」或「蘋果」增添風味，「加優格蜂蜜很好吃」、「不用加布丁，加蘋果也有甜味且更健康」、「酪梨跟鮪魚混合成抹醬，抹吐司烤完加點黑胡椒跟Tabasco」、「抹在麵包上，搭配喜歡的餡料做三明治」、「搗碎後加在三明治裡」。（編輯：楊智傑）