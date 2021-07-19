COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

電影院微解封！他見員工因「1亂象」疲於奔命　網全怒了

▲日前中央流行疫情指揮中心也宣布有部分工作場域「微解封」，卻有網友在電影院目睹亂象。（示意圖／取自Pxhere）
▲日前中央流行疫情指揮中心也宣布有部分工作場域「微解封」，卻有網友在電影院目睹亂象。（示意圖／取自Pxhere）

編輯中心/綜合報導

2021-07-19 17:09:28

台灣本土疫情看似趨緩，日前中央流行疫情指揮中心也宣布有部分工作場域「微解封」，並在相關防疫規範得以營業。不過就有網友到電影院發現「1亂象」，忍不住砲轟「遵守規定很困難嗎？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在臉書《爆怨2公社》上發文提到「今天我帶老婆去看電影，但進場後卻發現，明明有規定要梅花座，卻有不少男女堅持坐在一起，看一場電影要工作人員進來警告好幾次，沒過多久又有其他對情侶坐一起，工作人員就這樣來回進場勸導第五次，請問分開一個椅子的距離對一男一女來說很困難嗎？

貼文曝光立刻引發網友熱烈回應，「我同意情侶分開坐就沒意義了阿！所以這時候乾脆不要去比較好」、「我看黑寡婦的時候也是，後面一堆情侶沒按照規定梅花座就算了，還一直講話，亂講一通講一堆錯的資訊，讓我這個漫威粉白眼都翻到天花板了」、「目前還是不會進院，因為不自律的人真的太多了，而且一定會有人脫口罩偷吃東西」、「一堆不自愛的人，覺得三級不嚴重不緊張，想要拼四級？」、「硬要坐在一起是想人與人的連結吧？連這些規定都做不到，還出門的人是在製造困擾吧？」

▲有網友到電影院目睹情侶不遵守梅花座規定，引發網友討論。（圖／翻攝爆怨2公社）
▲有網友到電影院目睹多對情侶不遵守梅花座規定，引發網友討論。（圖／翻攝爆怨2公社）
但也有人認為，「我覺得情侶分開坐很沒意義，就像家人開車戴口罩一樣，回家一樣都群聚接觸，這樣規定意義在哪」、「其實我也搞不懂！ 不能坐在一起卻在同一個密閉空間」、「反正他們出電影院之後也會交換口水，有差嗎？」、「進電影院梅花座...出來後手牽手抱在一起...所以那個規定的意義何在」。

針對電影院「微解封」部分，指揮中心也祭出相關規定，包含觀眾須全面佩戴口罩、量測體溫、消毒及實聯制，並建議優先採預售票方式以控管人流，座位則採梅花座、間隔座或其他保持適當距離之安排，室內、戶外及等候區域則全面禁止飲食，此外，每一場次進場前、散場後皆需清潔、消毒。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

PK迎微解封首周末，你有出門嗎?

有，終於可以正大光明出門透透氣
沒有，繼續居家耍廢
12.09%87.91%
2021-07-19-2021-07-21

「清林散昶」，您覺得罷免林昶佐會成功嗎？

會成功
不會成功
76.43%23.57%
2021-07-18-2021-07-21

首見本土確診個位數，7月26日有機會降級，你有信心嗎?

有信心
沒有信心
48.73%51.27%
2021-07-17-2021-07-20

北市疫調慢半拍，確診者足跡隔了兩天才公佈，對此，你覺得市府公布足跡是否要更迅速？

83.33%16.67%
2021-07-18-2021-07-20
疫情過後，你最想做什麼？

疫情過後，你最想做什麼？

繼續作答
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀