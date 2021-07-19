電影院微解封！他見員工因「1亂象」疲於奔命　網全怒了

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貼文曝光立刻引發網友熱烈回應，「我同意情侶分開坐就沒意義了阿！所以這時候乾脆不要去比較好」、「我看黑寡婦的時候也是，後面一堆情侶沒按照規定梅花座就算了，還一直講話，亂講一通講一堆錯的資訊，讓我這個漫威粉白眼都翻到天花板了」、「目前還是不會進院，因為不自律的人真的太多了，而且一定會有人脫口罩偷吃東西」、「一堆不自愛的人，覺得三級不嚴重不緊張，想要拼四級？」、「硬要坐在一起是想人與人的連結吧？連這些規定都做不到，還出門的人是在製造困擾吧？」
但也有人認為，「我覺得情侶分開坐很沒意義，就像家人開車戴口罩一樣，回家一樣都群聚接觸，這樣規定意義在哪」、「其實我也搞不懂！ 不能坐在一起卻在同一個密閉空間」、「反正他們出電影院之後也會交換口水，有差嗎？」、「進電影院梅花座...出來後手牽手抱在一起...所以那個規定的意義何在」。
針對電影院「微解封」部分，指揮中心也祭出相關規定，包含觀眾須全面佩戴口罩、量測體溫、消毒及實聯制，並建議優先採預售票方式以控管人流，座位則採梅花座、間隔座或其他保持適當距離之安排，室內、戶外及等候區域則全面禁止飲食，此外，每一場次進場前、散場後皆需清潔、消毒。（編輯：潘毅）
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