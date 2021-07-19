疫情趨緩　侯友宜：新北漫畫及光碟出租店微解封

新北市政府繼藝文場館適度的「微解封」後，今（19）日又宣布開放漫畫及光碟出租店的外借、外送；新北市長侯友宜表示，這些措施已跟業者通報，從今日開始，可用比較能夠落實防疫的方式來開放出租。
記者陳志仁／新北報導
2021-07-19 18:16:48
侯友宜今日在新北的防疫應變會議指出，在疫情逐漸的控制下，部分行業採取開放的態度，並針對新北市的漫畫及光碟出租店做「微解封」指引；從19日起可外借、外送，建議採預約制，消費者不得進入營業場所，由業者代為取書，返還後與出租前的物品均需消毒，違者將處以3000到15000元的罰鍰。
至於中央宣布7月26日解封的機率很高」，屆時新北市是否也會跟進中央的腳步？侯友宜認為，因為到解封還有一個禮拜的時間，還是一句話，「疫情會千變萬化」，必須戒慎恐懼面對這個禮拜的疫情，是否能更穩定的控制好，目前還是視狀況滾動式的檢討，「能不能把控制到更好的狀況，再來跟市民朋友報告」。
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