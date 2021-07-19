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疫情趨緩　侯友宜：新北漫畫及光碟出租店微解封

▲新北市今日針對漫畫及光碟出租店做出「微解封」的指引。（圖／新北市政府提供）
▲新北市今日針對漫畫及光碟出租店做出「微解封」的指引。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-19 18:16:48

新北市政府繼藝文場館適度的「微解封」後，今（19）日又宣布開放漫畫及光碟出租店的外借、外送；新北市長侯友宜表示，這些措施已跟業者通報，從今日開始，可用比較能夠落實防疫的方式來開放出租。

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侯友宜今日在新北的防疫應變會議指出，在疫情逐漸的控制下，部分行業採取開放的態度，並針對新北市的漫畫及光碟出租店做「微解封」指引；從19日起可外借、外送，建議採預約制，消費者不得進入營業場所，由業者代為取書，返還後與出租前的物品均需消毒，違者將處以3000到15000元的罰鍰。

▲侯友宜認為，因為到解封還有一個禮拜的時間，疫情還是一句話，「會千變萬化」，必須戒慎恐懼面對這個禮拜的疫情。（圖／新北市政府提供）
▲侯友宜認為，因為到解封還有一個禮拜的時間，疫情還是一句話，「會千變萬化」，必須戒慎恐懼面對這個禮拜的疫情。（圖／新北市政府提供）
至於中央宣布7月26日解封的機率很高」，屆時新北市是否也會跟進中央的腳步？侯友宜認為，因為到解封還有一個禮拜的時間，還是一句話，「疫情會千變萬化」，必須戒慎恐懼面對這個禮拜的疫情，是否能更穩定的控制好，目前還是視狀況滾動式的檢討，「能不能把控制到更好的狀況，再來跟市民朋友報告」。

▲指揮中心公布，18日有15例新增本土確診病例。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心公布，18日有15例新增本土確診病例。（圖／NOWnews製圖）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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