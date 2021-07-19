沒退卡針怎麼拿SIM卡？「1訣竅」連官方也推薦：直接取代

遇到買了新手機或者要出國旅行時，就得更換手機內原有的SIM卡。不少人在購買新的iPhone手機時也會拿到一支「SIM 卡退出工具」的卡針，必須將之插入用力壓ＳＩＭ卡槽才會彈出，不過日前就有網友發現自己的退卡針早就弄丟，一時間找不到卻也不知道該上哪購買，文章曝光後就有網友分享自己的退卡訣竅掀起熱議。

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這名原PO在PTT的八卦版上發文提到，自己手機一開始附贈的退卡針早就不知道丟到哪去了，現在碰上需要更換SIM卡的情況卻不知道該上哪找，仔細想想也突然發現似乎沒有專賣「退卡針」的地方，就連附近的便利商店也找不到販賣退卡針的地方，這就讓他好奇詢問「這東西去哪找呢？」。

▲SIM卡插槽或托盤往往會設計一個小孔，讓退卡針尖端施壓後能輕易取出。（圖／取自《Pixabay》）

文章曝光後引起不少網友討論，其中就有許多留言指出事實上某些專賣手機配件或是電信門市都會備有這些專門用來退出SIM卡的工具，「大家都沒有留嗎？去門市借應該可以才是」、「手機配件的店？」、「去賣包膜或手機配件都有賣」、「通訊行或電信門市吧！」。

不過若因為疫情不方便出門或在緊急時刻無法向這些門市尋求協助，許多過來人就推薦生活周遭的小物也可以代替退卡針，「鉛筆，一點一點慢慢伸」、「文具店很多可以替代的東西別針」、「認真回，迴紋針就行」，事實上

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也建議使用可以利用迴紋針代替，只要將迴紋針拉直插入托盤旁邊的小孔，推入 iPhone 內，但不要過度用力就能退出了。

此外也有網友分享個人經驗「耳針，國外旅遊換sim卡時發現耳針式耳環，竟然可以取代，救了當時沒退卡針的我」、「我都串在鑰匙上或是貼在手機後面，結果走在路上還真的會被借，一年大概兩到三次」。（編輯：楊智傑）