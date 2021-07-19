《俗女》養成！楊麗音、嚴藝文現身《鄧一個人咖啡》

叫好又叫座的台式新喜劇《俗女養成記2》，將於父親節8月8日正式回歸！謝盈萱不只演活了每個女人心中的那個陳嘉玲，飾演媽媽和阿嬤的于子育及楊麗音，精彩的婆媳過招也深植人心。《俗女》笑中帶淚的溫度，療癒了許多觀眾，本週五（23日）《鄧一個人咖啡》直播，搶先邀請演員楊麗音和編導嚴藝文現身，親自與鄧惠文醫師一起分享

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陳嘉玲，妳是幾時開始忘記了，忘記了這輩子其實很長，長到妳可以跌倒再站起來，作夢又醒過來。妳又是從幾時開始忘記了，這輩子其實很短，短得妳沒時間再去勉強自己，沒時間再去討厭妳自己。

曾以為突破30歲心魔的自己，沒想到奔4更令人無助徬徨！工作高不成、低不就，再也不想隱忍媽寶男友更遑論與他走入婚姻，懷疑連生活都過得索然無味的自己，究竟還有沒有自尊和骨氣！那些潛藏在女人心底，以為自己掩飾的、淡忘的、武裝的糾結和難以面對，通通被《俗女》翻攪過一遍，又深深地撫慰。

▲《俗女養成記》裡阿嬤跟小嘉玲的互動，是全劇最催淚之處。（圖 / 《俗女養成記》臉書）

《俗女養成記2》一釋出預告便又掀起熱潮，西瓜頭造型登場的「小嘉玲」初經來襲，面臨少女的青春煩惱，嘉玲媽傳授「戳眼睛、踢下面」防身術引爆笑；在新家展開情侶生活的「森玲CP」，浪漫熱戀是否經得起考驗？《俗女2》由原班人馬回歸演出，於父親節8月8日起，每週日晚間9點，於華視主頻與CATCHPLAY+影音平台正式推出。





由鄧惠文醫師主持的《鄧一個人咖啡》直播節目，不只探討兩性、感情議題，鄧醫師更以獨到見解剖析生活中各式各樣的疑難雜症，透過親身體悟帶給你我對於人生最溫柔的提醒。本週五（23日）將邀來演員楊麗音和編導嚴藝文，雙雙與鄧惠文醫師分享「俗女養成 女孩轉大人的心路歷程」。





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