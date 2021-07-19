選手搭經濟艙！邰哥2年前「神預言」曝：官員怎不坐貨艙

我國東京奧運中華代表隊今（19）日包機前往日本，卻因世界球后戴資穎被安排搭乘經濟艙爆出選手都坐經濟艙，而中華奧會主席林鴻道、體育署組長藍坤田等官員坐在商務艙爭議掀起外界抨擊，稍早更有網友發現2019年資深藝人邰智源就在主持網路節目《木曜4超玩》砲轟過這種詭異現象，更飆罵「為什麼他們那些X官不去坐貨艙？」。

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邰智源在《木曜4超玩》2019年3月21日的一日系列節目中，與羽球世界排名第三金牌國手周天成共同參觀國家運動訓練中心內的選手宿舍，邰智源在節目中段向周天成提問「我以前聽說體育署或是相關的官員出國都是做商務艙，我們選手都是坐經濟艙，是不是這樣子？」。

▲球后戴資穎透露國家選手們搭乘經濟艙赴日掀起外界撻伐。（圖／取自戴資穎IG）

儘管周天成當時尷尬回答「這個不好說」，邰智源仍替選手們打抱不平痛批「為什麼他們那些狗官不去坐貨艙！然後讓我們的選手好好的，今天要去比賽、機會大的選手，坐商務艙讓他們舒舒服服？」，更對選手們拚到金牌後，官員才現身握手、恭賀的文化感到不滿。

▲邰哥兩年前在節目痛批被網友翻出。（圖／翻攝自《木曜4超玩》YouTube頻道）

節目片段今日又因小戴搭乘經濟艙風波被網友挖出來，截圖被放上臉書社團「爆廢公社二館」後更掀起眾人熱議，不少網友甚至回到YouTube影片下方留言「邰邰先知，長官們都搭商務艙呢」、「真是神預言」、「邰哥超前部屬」、「2年前的片段現在看真是諷刺」、「邰哥神預言，今天飛東奧選手真的都坐經濟艙」。（編輯：楊智傑）