南瓜還能怎料理？老饕傳授「1絕神吃法」：口感超像鮭魚

南瓜除了可以拿來當萬聖節裝飾外，其實也富含營養價值，是不少人低脂飲食時的首選食物。不過，南瓜除了做成南瓜米粉、直接蒸來吃，到底還能變化出什麼料理呢？近日有網友就在PTT分享「1絕神吃法」，直誇「吃起來很有鮭魚油脂的口感， 味道也非常像！」

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原PO在PTT女孩板以「

發現南瓜吃起來像鮭魚的方法！

」為題發文，他表示， 自己昨（19）天把南瓜切成一片一片，厚度大蓋0.5到1公分左右，然後灑了亞麻籽油、一點點橄欖油、些許黑胡椒和鹽，接著便放進烤箱烤，「上下火190度， 烤了大概10分鐘後， 上火調成230度， 再烤10分鐘就完成了！」

▲一名網友分享「南瓜吃起來像鮭魚的作法」。（圖／翻攝自PTT）

原PO透露，因為自己忘記看，所以烤太久有點焦，沒想到聞起來和吃起來都有鮭魚味，他並驚呼「南瓜表皮有點酥脆和煎鮭魚的皮一樣，南瓜肉吃起來很有鮭魚油脂的口感，味道也非常像！」他本以為是從錯覺，結果別人一進他家就說「有鮭魚的味道！」這讓他不禁直呼「這實在是驚人的發現， 南瓜居然可以變成鮭魚的味道！」同時也好奇詢問「有人有吃過鮭魚味的南瓜嗎！？」

此文一出，立刻掀起討論，網友紛紛回應「是煙燻的味道像嗎」、「很酷！有機會也要試試看！」「好讚！好想試試」、「亞麻仁油真的是魚油味，超可怕XDD」、「太酷了吧」、「推，以後來試試看」；另還有內行分享「酪梨+鰹魚醬油也會吃起來像鮭魚生魚片」。