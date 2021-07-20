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不喝手搖會泡啥茶？網推「1消暑神飲」：醃一瓶可喝一周

▲近日有網友好奇在PTT詢問大家「不買手搖飲的話在家會泡什麼茶喝？」釣出一名老饕推薦「1自製消暑神飲」，大讚「方便又好喝，醃一瓶可喝一周」。（示意圖／取自pixabay）
▲近日有網友好奇在PTT詢問大家「不買手搖飲的話在家會泡什麼茶喝？」釣出一名老饕推薦「1自製消暑神飲」，大讚「方便又好喝，醃一瓶可喝一周」。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-20 08:37:47

台灣飲料店林立，無論春夏秋冬，許多人都喜歡在吃飯時來一杯，或是飯後滿足一下味蕾。而近日有網友就好奇在PTT詢問大家「不買手搖飲的話在家會泡什麼茶喝？」釣出一名老饕推薦「1自製消暑神飲」，大讚「方便又好喝」，而且「醃一瓶可喝一周」。

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原PO在PTT女孩板表示，自己很乖都在家不敢亂跑，之前連叫外送都覺得有風險，以前2天可能就要買一次手搖飲，現在趁著疫情想戒糖、戒飲料，讓自己能養生一點，不過，純喝水的部分他真的無法…因此便請益大家「如果想走比較健康路線的，大家會推薦泡什麼喝當飲料呢？」

▲近日有網友好奇在PTT詢問大家「不買手搖飲的話在家會泡什麼茶喝？」釣出一名老饕推薦「1自製消暑神飲」，大讚「方便又好喝」。（圖／翻攝自PTT）
▲近日有網友好奇在PTT詢問大家「不買手搖飲的話在家會泡什麼茶喝？」釣出一名老饕推薦「1自製消暑神飲」，大讚「方便又好喝」。（圖／翻攝自PTT）
問題曝光，隨即掀起熱論，網友紛紛留言「在家WFH壓力大，花草茶類的是不錯的選擇」、「檸檬水、冷泡茶」、「無咖啡因的養生茶都還不錯」、「推漢方飲，一喝就會愛上」、「蜜香紅茶、桂花烏龍，又便宜又好喝」、「夏天的話可以泡麥茶、仙草茶、薄荷茶」、「可以找魚腥草、甘草、紫蘇，這類夏天喝都還不錯」、「買業務用茶包自己泡一鍋分裝放冰箱，又便宜又好喝」、「焙茶！很香又低咖啡因！」「喜歡康福茶、洋甘菊，清香又可以幫助放鬆。」 

另也釣出老饕分享自製神飲，那就是蜂蜜檸檬水，「玻璃罐放一顆檸檬切片+蜂蜜蓋過檸檬片醃一晚，隔天杯子兩匙蜜+冰水稀釋，方便好喝消暑熱量低，醃一瓶可喝一周。」（編輯：許苡晴）

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