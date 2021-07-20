如有神助！4星座下半年貴人降臨　榜首根本「吸金」體質

下半年就竟有哪些星座會運勢大好，並且有貴人降臨呢？知名塔羅牌老師艾菲爾就在臉書分析直指，「4星座」如有神助！將擁有點石成金的好運氣，其中，榜首「射手座」在下半年完全是吸金、吸貴人的體質。





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第四名、雙子座「小人退散 一帆風順」





下半年，雙子座的玄秘宮有逆行天王星眷顧，原本在你身邊圍繞的小人、扯後腿的豬隊友，會漸漸的從你的世界里淡出，或是被他人惡搞到自顧不暇，自然沒有心力繼續打壓你，與此同時，在暗處等待時機的貴人也跟著一個個冒出來。求學方面有名師教導，可望金榜題名；若是職場上則有賞識你的領導對你提攜，前途光明；感情路上也有慧眼識珠之人為你介紹對象，擺脫單身再也不是夢想。





第三名、獅子座「貴人滿天下」





下半年，獅子座的手足宮有金星照看，你的貴人可以說是滿天下，從兄弟姐妹、遠房親戚到同一個小區的鄰居，有哪裡需要就有貴人來幫襯。工作上遇到瓶頸、困難，就有貴人出現為你化解，也因此有機會升官加薪，健康方面也有與你親近的人為你把關，身體上有病痛的地方得以對症下藥，並且治癒。想要戀愛的話，更有懂你的人主動替你介紹牽線，對象都是你的理想型，滋潤你的感情生活。





▲知名塔羅牌老師艾菲爾近日在臉書分析指出，「4星座」如有神助，將擁有點石成金的好運氣。（示意圖／與本文無關／取自pixabay）

第二名、牡羊座「親密夥伴為你助攻」





下半年，牡羊座的關係宮迎來火星助力，也許你一直懷著創業的夢想，或是渴望工作發展能更上層樓，你的另一半或是密友會是你的神隊友，替你打點創業所需的大小事，牽線助你圓夢的人脈，指點你工作上與人相處，以及你未被挖掘的潛力特質，使你更懂人際斡旋、對自己更有自信。生活上也替你料理繁瑣雜事，你可以無後顧之憂向前衝。單身的你，不妨留意身旁與你走得近的異性或是聊得來的舊識，你在下半年張開雙手就能收穫戀情與工作，根本就是人生勝利組！





第一名、射手座「富貴人脈 共同吸金」





下半年，射手座的人際宮有金星眷顧，你可能擁有自己的事業、一份不需看人眼色的工作，在過去的時間里你一直想要擴大事業規模，或是讓工作能更多元發展，觸及更多潛在客戶，卻礙於現實考量無法開始，下半年才剛開始，可別整天把自己關在公司或是工作室裡，貴人會出現在你不曾留意過的聚會裡，有人發出邀約的話可千萬要把握赴約，為你牽線能夠挹注千金的富貴人脈助你打造事業，或是看見你工作上的隱藏商機與你合伙走向淘金之路，你在下半年完全是個吸金、吸貴人的體質。（編輯：許苡晴）





▲知名塔羅牌老師艾菲爾。（圖／翻攝自艾菲爾臉書）

《塔羅牌老師艾菲爾》