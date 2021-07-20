高鐵設置「商務車廂」不實用？網一面倒喊2點：一定會買
台灣大眾運輸工具眾多，有不少人利用其高鐵、客運、火車南北往來返鄉，而想要節省時間的人通常都會選擇高鐵，而高鐵之中又分「標準車廂」和「商務車廂」，因此近日就有網友在網路上表示疑惑「高鐵設置『商務車廂』是不是不實用？」沒想到卻引起網友一面倒喊出2點，直言「一定會買」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-20 09:38:58
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「台灣高鐵設商務車廂是不是很假掰？」的文章表示，「去日本坐經濟艙也才幾小時有差嗎？那台灣小小一個島坐交通工具是不是有得坐就好了？台灣高鐵從台北坐到高雄也沒多遠，為啥還要設商務車廂？在台灣有設商務座的是不是都很假掰？」原PO更直言「剛查一下高鐵台北到高雄座最快2個小時...我看賣站票都可以，連經濟座位都省了，要座的嫌站會累自己拿板凳上車吧」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛認為「買不到票」及「出差報公帳」的人一定會買高鐵的商務車廂，「很舒服耶，不會吵就贏」、「公司幫付錢」、「反正有人付得起」、「不限時段幾乎都有空位，人少不用擠，偶爾沒買到一般座會改買商務」、「出差花公司的錢，選擇搭商務車廂」、「比較安靜，帶小孩比較方便」。
事實上，高鐵官方表示，「商務車廂」是為了「為了使商務旅客在車廂內也能擁有穩定有效率的辦公配備」，商務車廂每個座位皆備置110V的電源插座，讓您在車上使用電腦、行動裝置等各式電子用品時，可隨時充電，保持最佳使用狀態。同時加大座位空間提供更寬敞舒適的乘坐感。符合人體工學的頭枕和腳踏板，讓搭乘長途的旅客全身放鬆，享受最舒適豪華的乘坐品質。此外，車廂洗手間內配備真空式馬桶／小便斗、洗手台與烘手機、給皂器及感應式水龍頭，一應俱全；還設有嬰兒尿布台，可安心幫隨行幼兒更換尿布，另設有男性及女性專用廁所。（編輯：王柏文）